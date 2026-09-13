‘నేను రాజీనామా చేస్తున్నా’.. అభిజీత్‌ దీప్కే కిర్రాక్‌ సెటైర్‌

భోపాల్: కాక్రోచ్ జంతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. తాను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు పేర్కొంటూ ఓ వ్యంగ్య రాజీనామా లేఖను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. అయితే, ఈ లేఖ అధికారిక లెటర్హెడ్ను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలకు దారితీసింది.
బాలాఘాట్లో కొందరు సామాజిక మాధ్యమ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు తనను అడ్డుకుని ప్రశ్నించిన మరుసటి రోజే దీప్కే ఈ లేఖను షేర్ చేశారు. సంక్రమణ వ్యాధితో మరణించిన గిరిజన పిల్లల కుటుంబాలను కలిసేందుకు ఆయన బాలాఘాట్ వెళ్లారు. “మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి తక్షణమే రాజీనామా చేస్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు. అయితే ఈ అవకాశంలో నేను స్పష్టంగా విఫలమయ్యాను” అని దీప్కే పేర్కొన్నారు. ఆయన లేఖ అచ్చం అధికారిక లేఖలా కనిపించింది.
వ్యంగ్యంగా రూపొందించిన ఈ లేఖలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలుగా తాను భావిస్తున్న అంశాలను దీప్కే ప్రస్తావించారు. సాగర్ కల్తీ మద్యం ఘటన, బాలాఘాట్లో సంక్రమణ వ్యాధులతో గిరిజన పిల్లల మరణాలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్, ఆయన సహచరులను ఆయన విమర్శించారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధి ఆశుతోష్ రంకా కూడా దీప్కే పోస్టుపై స్పందించారు. బాధ్యత నుంచి తప్పించుకుంటున్నారని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
లెటర్హెడ్ దుర్వినియోగం చేశారంటూ ఆరోపణలు
దీప్కే వ్యంగ్య రాజీనామా లేఖపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విమర్శలు వచ్చాయి. అధికారిక లెటర్హెడ్ను దుర్వినియోగం చేశారని కొందరు ఆరోపిస్తూ.. ఆయనపై కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తం వ్యవహారంపై నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేసి, సంబంధిత చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ కోరింది.
భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యుడిగా పేర్కొన్న ఓ వ్యక్తి కూడా మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి లెటర్హెడ్ను దుర్వినియోగం చేసినందుకు, ముఖ్యమంత్రి ఉన్నత పదవిని మోసపూరితంగా అనుకరించినందుకు దీప్కేపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరారు.
బాలాఘాట్లో దీప్కేపై ప్రశ్నల వర్షం
శనివారం మధ్యప్రదేశ్లోని బాలాఘాట్ జిల్లాలోని అడోరి, కోర్కా, బొండారీ గ్రామాలను అభిజీత్ దీప్కే సందర్శించారు. సంక్రమణ వ్యాధులతో మరణించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న గిరిజన పిల్లల కుటుంబాలను కలుసుకోవడంతో పాటు స్థానిక వైద్య సదుపాయాల గురించి సమాచారం సేకరించేందుకు ఆయన అక్కడికి వెళ్లారు.
దీప్కే కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్తుండగా ఓ మహిళా సామాజిక మాధ్యమ ప్రభావశీలి ఆయన ముఖం వద్దకు మైక్రోఫోన్ తీసుకెళ్లి ప్రశ్నించిన దృశ్యాలు వైరల్ అయ్యాయి. “శవాలపై రాజకీయాలు చేయడానికి వచ్చారా?” అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇంత ఆలస్యంగా ఈ ప్రాంతాన్ని ఎందుకు సందర్శిస్తున్నారని కూడా అడిగారు. తాను ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు దీప్కే చెప్పడం వినిపించింది.
“ఇక్కడ మంచి రహదారి నిర్మించారు. అది మీకు కనిపించడం లేదా?” అని కూడా ఆ మహిళ ప్రశ్నించింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో దీప్కేతో వచ్చిన కాక్రోచ్ జంతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనను మరో కారులో ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. దీప్కే వెళ్లిపోతుండగా ఆ మహిళ “పారిపోయారు.. పారిపోయారు” అని చెప్పడం వినిపించింది.
బయటి ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ సామాజిక మాధ్యమ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల బృందం మారుమూల గ్రామానికి రావడంపై స్థానిక పాత్రికేయులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడి పర్యటనను అడ్డుకునేందుకు ఎవరైనా వారిని పంపించారా? అనే అనుమానాలను వారు వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ప్రాంతంలో 30 మందికి పైగా పిల్లలు మరణించిన ఘటనపై మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరింది. పిల్లలకు తగిన వైద్యం అందడం లేదని, 50 పడకల సామర్థ్యం ఉన్న ఆసుపత్రిలో సుమారు 400 మంది పిల్లలకు చికిత్స అందిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని విచారిస్తూ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ, మహిళా శిశు అభివృద్ధి శాఖ, బాలాఘాట్ కలెక్టర్ తదితరులకు ఈ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఆ ప్రాంతంలో విస్తృతంగా అపరిశుభ్రత ఉందని, ఈ పరిస్థితుల వల్ల సంక్రమణలు ఏర్పడుతున్నాయని, పిల్లలు వ్యాధులతో మరణిస్తూనే ఉన్నారని పిటిషనర్ రూపొందించిన నివేదికలో ఆరోపించారు.
సాగర్ కల్తీ మద్యం ఘటన
సాగర్ జిల్లా బండా ప్రాంతంలో కల్తీ మద్యం సేవించిన తర్వాత పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటివరకు ఈ కేసులో 19 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. విషపూరిత మద్యం సేవించినట్లు అనుమానం ఉన్నప్పుడు ఉపయోగించే ఫోమెపిజోల్ అనే విరుగుడు మందుతో చికిత్స పలువురు రోగులకు కీలకంగా మారింది. అధికారుల ప్రకారం ఈ మందు ఇప్పటివరకు 30 మందికి పైగా ప్రాణాలను కాపాడటంలో సహాయపడింది.
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