 ఇది 'సీఎం విజయ్' వినాయకుడు.. ఫొటోలు వైరల్ | CM Vijay Lookalike Vinayaka Chavithi Idols In Tamilnadu | Sakshi
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CM Vijay Vinayaka Chavithi: ‍సీఎం విజయ్ రూపంలో వినాయక ప్రతిమలు

Sep 14 2026 1:53 PM | Updated on Sep 14 2026 2:01 PM

CM Vijay Lookalike Vinayaka Chavithi Idols In Tamilnadu

ఒకప్పుడు వినాయక చవితి అంటే పద్ధతిగా పందిరి వేసి జరుపుకొనేవారు. కానీ గత కొన్నేళ్లలో సినిమా హీరోలు, క్రికెటర్లని పోలినట్లు ఉండే వినాయక ప్రతిమలు తయారు చేస్తున్నారు. గతేడాది 'పుష్ప' తరహా బొమ్మలు కనిపించాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈసారి అలాంటిదేం లేనప్పటికీ తమిళనాడులో మాత్రం వినాయక చవితిలోనూ సీఎం విజయ్ మేనియానే నడుస్తోంది.

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ఈ ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో గెలిచిన హీరో విజయ్.. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ప్రస్తుతం పాలనలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే వినాయక చవితి పండగ రావడంతో విజయ్ సైకిల్ తొక్కిన, కోటు వేసుకుని గడ్డం కింద చేయి పెట్టినట్లు, ‍అలానే గిల్లీ చిత్రంలో కబడ్డీ ఆడుతున్న విజయ్ తరహా వినాయకుడి బొమ్మలు తమిళనాడులో కనిపించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

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