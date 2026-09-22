అప్పుల నుంచి బయటపడాలంటే సాధారణంగా వాటిని వీలైనంత త్వరగా తీర్చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.
మార్నింగ్ ఓ పది, మధ్యాహ్నం ఓ ఇరవై, నైట్ ఓ నలభై లైకులొచ్చేట్లు చూడండి! నిద్ర దానంతటికదే తన్నుకుని వస్తుంది!!
భారత దిగ్గజ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తనయుడు, భారత అండర్-19 జట్టు ఓపెనర్ ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ తృటిలో తన తొలి అర్ధ సెంచరీన
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Sep 22 2026 2:32 PM | Updated on Sep 22 2026 2:39 PM
సాక్షి కార్టూన్: 22-09-2026
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