హైదరాబాద్ : కంట్రీ క్లబ్ నవరాత్రి బాష్ 2026కు శ్రీకారం (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : ఆసియాస్ బిగ్గెస్ట్ నవరాత్రి బాష్ 2026 వేడుక సన్నాహక పోస్టర్ బేగంపేటలోని కంట్రీక్లబ్ లో బుధవారం నాడు జరిగిన కార్యక్రమంలో చైర్మన్ రాజీవ్ రెడ్డి, మాజీ మిస్ ఇండియా సిమ్రన్ అహూజాల కలిసి హిందీ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ హేమ శర్మ, బిగ్ బాస్ తెలుగు ఫేమ్ ఇనాయా సుల్తానా, మిస్ యూనివర్స్ - తెలంగాణ హసిత నారాయణభట్ట ఆవిష్కరించారు.
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ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన గర్బా, డాండియా ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది.
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గర్బా, డాండియా, సంగీతం, పండుగ సంబరాలతో కోలాహలంగా నిర్వహిస్తున్నామని,అదే సమయంలో 2030 నాటికి 10 లక్షల మంది సభ్యులతో కూడిన కమ్యూనిటీని నిర్మించే ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నామన్నామని రాజీవ్ రెడ్డి తెలిపారు.
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సంప్రదాయ నవరాత్రి స్ఫూర్తిని గర్బా, డాండియా, సంగీతం, వినోదంతో కలిపి ఆధునిక వేడుకల అనుభూతిని అందిస్తోందని, హైదరాబాద్ తో పాటు దేశంలోని అన్ని కంట్రీ క్లబ్స్ లో నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు.
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