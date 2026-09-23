 అదానీ.. అంబానీ.. సంపన్నుల స్థానాలు మారాయ్‌.. | Gautam Adani Overtakes Mukesh Ambani India Richest Hurun Rich List 2026 | Sakshi
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అదానీ.. అంబానీ.. సంపన్నుల స్థానాలు మారాయ్‌..

Sep 23 2026 7:22 PM | Updated on Sep 23 2026 7:49 PM

Gautam Adani Overtakes Mukesh Ambani India Richest Hurun Rich List 2026

దేశంలోని అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో మరోసారి అగ్రస్థానంలో మార్పు చోటుచేసుకుంది. ‘M3M హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026’లో అదానీ గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ గౌతమ్‌ అదానీ, ఆయన కుటుంబం రూ.9.23 లక్షల కోట్ల సంపదతో మొదటి స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. గత ఏడాది అగ్రస్థానంలో ఉన్న రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఛైర్మన్‌ ముఖేశ్‌ అంబానీ, ఆయన కుటుంబం రూ.8.63 లక్షల కోట్ల సంపదతో రెండో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు. అదానీ సంపద ఏడాదిలో 13 శాతం పెరగగా.. అంబానీ కుటుంబ సంపద 10 శాతం తగ్గింది. వీరిద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం సుమారు రూ.59,400 కోట్లుగా ఉంది.

మూడో స్థానంలో లక్ష్మీ నివాస్‌ మిట్టల్‌

ఈ జాబితాలో అత్యంత గణనీయమైన మార్పుల్లో ఒకటి లక్ష్మీ నివాస్‌ మిట్టల్‌ కుటుంబం ర్యాంకు పెరగడం. ఆర్సెలర్‌మిట్టల్‌కు చెందిన మిట్టల్‌ కుటుంబ సంపద 93 శాతం పెరిగి రూ.3.39 లక్షల కోట్లకు చేరింది. దీంతో గత జాబితాతో పోలిస్తే ఎనిమిది స్థానాలు ఎగబాకి మూడో స్థానంలో నిలిచారు. యూరప్‌లో ఉక్కు ధరలు, వాణిజ్య పరిరక్షణ చర్యలు వంటి పరిణామాలు ఈ సంపద పెరుగుదలకు దోహదం చేసినట్లు హురున్‌ పేర్కొంది.

హురున్‌ టాప్‌-10లో ఎవరు ఉన్నారంటే..

1. గౌతమ్‌ అదానీ & కుటుంబం – రూ.9.23 లక్షల కోట్లు
2. ముఖేశ్‌ అంబానీ & కుటుంబం – రూ.8.63 లక్షల కోట్లు
3. లక్ష్మీ నివాస్‌ మిట్టల్‌ & కుటుంబం (ఆర్సెలర్‌మిట్టల్‌)– రూ.3.39 లక్షల కోట్లు
4. సైరస్‌ ఎస్‌. పూనావాలా & కుటుంబం (సీరమ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌)– రూ.3.03 లక్షల కోట్లు
5. రోష్ని నాడార్‌ మల్హోత్రా & కుటుంబం (హెచ్‌సీఎల్‌)– సుమారు రూ.2.79 లక్షల కోట్లు
6. కుమార్‌ మంగళం బిర్లా & కుటుంబం (ఆదిత్యా బిర్లా)– రూ.2.69 లక్షల కోట్లు
7. దిలీప్‌ షాంఘ్వి (సన్‌ ఫార్మా) – రూ.2.65 లక్షల కోట్లు
8. అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ & కుటుంబం (విప్రో) – రూ.2.63 లక్షల కోట్లు
9. అనిల్‌ అగర్వాల్‌ & కుటుంబం (వేదాంత) – రూ.2.08 లక్షల కోట్లు
10. సమీర్‌ మెహతా & కుటుంబం – (టోరెంట్‌ ఫార్మాస్యూటికల్స్‌) రూ.1.89 లక్షల కోట్లు.

రోష్ని నాడార్‌.. దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న మహిళ

హెచ్‌సీఎల్‌కు (HCL) చెందిన రోష్ని నాడార్‌ మల్హోత్రా, ఆమె కుటుంబం రూ.2.79 లక్షల కోట్ల సంపదతో ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. దీంతో ఆమె 2026 జాబితాలో భారతదేశంలోనే అత్యంత సంపన్న మహిళగా కొనసాగుతున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఆమె ర్యాంకు కొంత తగ్గినప్పటికీ, మహిళా బిలియనీర్లలో అగ్రస్థానం మాత్రం నిలుపుకున్నారు.

మొత్తం సంపన్నుల సంఖ్యలోనూ రికార్డు

2026 హురున్‌ జాబితాలో కనీసం రూ.1,000 కోట్ల సంపద ఉన్న 1,810 మంది చోటు దక్కించుకున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య 128 పెరిగింది. వీరి మొత్తం సంపద 12.8 శాతం పెరిగి రూ.187.5 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంతేకాదు, భారత్‌లో డాలర్‌ బిలియనీర్ల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 391కు చేరింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 27 మంది కొత్తగా ఈ క్లబ్‌లోకి వచ్చారు.

కొత్త సంపద సృష్టి రంగంగా ఏఐ

ఈసారి హురున్‌ జాబితాలో కృత్రిమ మేధ (AI)ను ప్రత్యేక సంపద సృష్టి రంగంగా గుర్తించడం మరో ముఖ్యమైన అంశం. AI రంగానికి చెందిన 19 మంది మొత్తం రూ.3.07 లక్షల కోట్ల సంపదతో జాబితాలో ఉన్నారు. వీరిలో 15 మంది కొత్తగా చోటు దక్కించుకున్నారు. అలాగే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ రంగం నుంచి బెంగళూరుకు చెందిన QpiAI వ్యవస్థాపకుడు నాగేంద్ర నాగరాజా రూ.1,700 కోట్ల సంపదతో తొలిసారి జాబితాలోకి వచ్చారు.

ఇతర ప్రముఖ పేర్లు

కోటక్‌ మహీంద్రా బ్యాంక్‌కు చెందిన ఉదయ్‌ కోటక్‌ రూ.1.18 లక్షల కోట్ల సంపదతో 15వ స్థానంలో ఉన్నారు. డీఎల్‌ఎఫ్‌కు చెందిన రాజీవ్‌ సింగ్‌, ఆయన కుటుంబం రూ.1.10 లక్షల కోట్లతో 19వ స్థానంలో నిలిచారు. భారతి ఎయిర్‌టెల్‌ కుటుంబానికి చెందిన సునీల్‌ మిట్టల్‌, టీవీఎస్‌ మోటార్‌కు చెందిన వేణు శ్రీనివాసన్‌, ఏషియన్‌ పెయింట్స్‌కు చెందిన ఇనా అశ్విన్‌ దానీ కుటుంబం, జోహోకు చెందిన రాధా వెంబు, జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్‌ కామత్‌ తదితరులు కూడా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు.

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