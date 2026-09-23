దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల ఆశలతో చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు 100 డాలర్ల మార్కును స్థిరంగా ఉంచడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు పుంజుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 299.17 పాయింట్లు లేదా 0.4 శాతం పెరిగి 74,828.25 వద్ద, నిఫ్టీ 117.80 పాయింట్లు లేదా 0.5 శాతం పెరిగి 23,446.80 వద్ద ముగిసింది.
టాటా స్టీల్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో టాప్ గెయినర్స్ గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.7 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.89 శాతం పెరిగాయి. సెక్టార్ వారీగా చూస్తే నిఫ్టీ మెటల్ 2 శాతానికి పైగా లాభపడింది. నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ కూడా తన సహచరులను అధిగమించింది. ఇదిలా ఉండగా నిఫ్టీ ఐటీ చెత్త పనితీరు కనబరిచింది.
మెటల్ షేర్లు భళా.. ఐటీ షేర్లు ఇలా..
Sep 23 2026 4:01 PM | Updated on Sep 23 2026 4:01 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల ఆశలతో చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు 100 డాలర్ల మార్కును స్థిరంగా ఉంచడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు పుంజుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 299.17 పాయింట్లు లేదా 0.4 శాతం పెరిగి 74,828.25 వద్ద, నిఫ్టీ 117.80 పాయింట్లు లేదా 0.5 శాతం పెరిగి 23,446.80 వద్ద ముగిసింది.