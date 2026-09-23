భారత్ నుంచి అమెరికా వరకు.. టెక్నాలజీ రంగంలో అవినాష్ ఖండేరి విజయ ప్రస్థానం

Amazonతో మొదలైన కెరీర్.. IBM, Visa, Walmart మీదుగా Salesforce వరకు ప్రయాణం
AI, Data Engineering, Cloud రంగాల్లో 8+ ఏళ్ల అనుభవం
అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లో స్పీకర్, రివ్యూయర్గా గుర్తింపు
100కు పైగా పరిశోధనా పత్రాల సమీక్ష.. 22+ రీసెర్చ్ పేపర్లు, పేటెంట్, టెక్నికల్ బుక్
పరిశోధన నుంచి Green AI వరకు విస్తరిస్తున్న ప్రయాణం
సాధారణ ఇంజినీరింగ్ కెరీర్తో మొదలైన ప్రయాణం.. ప్రపంచస్థాయి టెక్నాలజీ సంస్థల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించే స్థాయికి ఎదగడం.. ఉద్యోగంతోనే ఆగిపోకుండా పరిశోధన, అంతర్జాతీయ సదస్సులు, రీసెర్చ్ పేపర్ రివ్యూలు, సాంకేతిక రచనల వరకు తన పరిధిని విస్తరించడం.. ఇదీ భారతీయ టెక్నాలజీ నిపుణుడు అవినాష్ ఖండేరి విజయ ప్రయాణం.
డేటా ఇంజినీరింగ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, బిగ్ డేటా, AIOps వంటి రంగాల్లో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం సంపాదించిన అవినాష్.. Amazon, IBM, Visa, Walmart వంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సంస్థల్లో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని Salesforceలో Senior Member of Technical Staffగా కొనసాగుతున్నారు.
ఆయన ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం enterprise data platforms, reliable data pipelines, data transformation, data quality, analytics, AIOps వంటి విభాగాల్లో విస్తృత అనుభవం ఉంది.
Amazonతో మొదలైన టెక్ ప్రయాణం
2018లో Amazon Indiaలో Associate Data Engineerగా అవినాష్ తన ప్రొఫెషనల్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. SQL, Oracle, Python, Tableau, data processing, analytics వంటి విభాగాల్లో పనిచేస్తూ డేటా ప్రపంచంలో తన పునాదిని బలోపేతం చేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో IBMలో Big Data Analystగా పనిచేశారు. Hadoop, Spark, Hive, MapReduce, Kafka వంటి Big Data technologiesపై పనిచేయడం ఆయన కెరీర్ను మరింత విస్తరించింది. IBMలో భారీ datasetsను process చేయడం, SQL queriesను optimize చేయడం, analytical datasetsను సిద్ధం చేయడం వంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించినట్లు ఆయన ప్రొఫైల్ పేర్కొంటోంది.
అనంతరం యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో Tech Plus Solutionsలో Data Engineerగా పనిచేసిన అవినాష్.. Python, PySpark, Hadoop, AWS, Redshift, Informatica వంటి టెక్నాలజీలతో enterprise-scale data workflowsపై అనుభవాన్ని పెంచుకున్నారు.
Visa, Walmartతో మరింత పెద్ద బాధ్యతలు
అవినాష్ కెరీర్లో అమెరికా ప్రయాణం మరో కీలక మలుపు. 2022 నుంచి 2024 వరకు Visaలో Senior Data Engineer – Cloud Data Infrastructureగా పనిచేశారు. అక్కడ cloud-based data pipelines, Databricks, Kafka, Airflow, AWS Glue, Azure Data Factory వంటి టెక్నాలజీలతో భారీ స్థాయి డేటా వ్యవస్థలపై పనిచేశారు.
ఆయన ప్రొఫైల్ ప్రకారం Visaలో నెలకు 100 మిలియన్లకు పైగా recordsను process చేసే cloud pipelinesతో పాటు, 8TBకు పైగా datasets, 20కి పైగా source systemsకు సంబంధించిన data workflowsపై పనిచేశారు.
తర్వాత Walmartలో Senior Data Engineerగా చేరి retail transaction data, analytical datasets, Databricks, PySpark, Delta Lake, Azure Data Factory, Synapse Analytics వంటి technologiesతో enterprise data processingపై పనిచేశారు. ఈ ప్రయాణమే ఆయనను మరింత పెద్ద టెక్నాలజీ బాధ్యతల వైపు తీసుకెళ్లింది.
Salesforceలో కొత్త అధ్యాయం
2026లో Salesforceలో చేరడం అవినాష్ కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయి. ప్రస్తుతం enterprise data engineeringతో పాటు AIOps—Artificial Intelligence for IT Operationsకు సంబంధించిన data systemsపైనా ఆయన పనిచేస్తున్నారు.
ఆయన ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం Salesforceలో 200 మిలియన్లకు పైగా recordsను handle చేసే cloud data pipelines, 15TBకు పైగా structured, semi-structured datasetsకు సంబంధించిన workflowsపై పనిచేశారు. Data quality validation, metadata management, operational monitoring, anomaly detection, Salesforce Data Cloud, Data 360 వంటి విభాగాలు కూడా ఆయన ప్రస్తుత పని పరిధిలో ఉన్నాయి.
Data Engineering నుంచి AIOps వరకు జరిగిన ఈ పరిణామం భవిష్యత్ enterprise technology ఎలా మారబోతోందో సూచిస్తుందని అవినాష్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
“భవిష్యత్తులో డేటా వ్యవస్థలు కేవలం సమాచారాన్ని process చేయడం వరకే పరిమితం కావు. AI సహాయంతో సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించడం, operational patternsను అర్థం చేసుకోవడం, engineering teams వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేయడం కీలకంగా మారుతుంది” అని అవినాష్ పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ వేదికలపై స్పీకర్గా గుర్తింపు
కార్పొరేట్ కెరీర్తోనే పరిమితం కాకుండా తన సాంకేతిక అనుభవాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై పంచుకోవడంపైనా అవినాష్ దృష్టి పెట్టారు.
International Conference on Advances in Computer Engineering and Communication Systems (ICACECS)లో ఆయనకు speaker, session-level participation లభించింది. ICACECS అధికారిక వెబ్సైట్లో Salesforceకు చెందిన Senior Member of Technical Staffగా అవినాష్ను Special Invitee/Session Chair/Speakerగా పేర్కొంటూ, “AI-Driven Innovation: Transforming Industries Through Intelligent Technologies” అనే అంశాన్ని ఆయన ప్రసంగ విషయంగా ప్రకటించారు.
ICACECS-2025లోనూ అవినాష్ పేరు Walmart USA Senior Data Engineerగా conference committee listingలో నమోదైంది. ఈ conference Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Data Engineering, Cloud, IoT తదితర రంగాల్లో పరిశోధనలకు వేదికగా నిర్వహించబడింది.
IC3T అంతర్జాతీయ వేదికలోనూ బాధ్యతలు
అవినాష్ అంతర్జాతీయ academic engagementలో International Conference on Computer and Communication Technologies (IC3T) కూడా మరో ముఖ్యమైన వేదిక.
IC3T-2026 అధికారిక వెబ్సైట్లో “Avinash Khanderi, Senior Member of Technical Staff, Salesforce, California, USA” అని International Advisory Committeeలో ఆయన పేరు నమోదైంది. 8వ IC3T సదస్సు 2026 అక్టోబర్ 13 నుంచి 15 వరకు ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరగనుంది.
ఇలాంటి అంతర్జాతీయ వేదికల ద్వారా పరిశోధకులు, అధ్యాపకులు, పరిశ్రమ నిపుణులతో కలిసి emerging technologiesపై చర్చల్లో భాగస్వామ్యం కావడం తనకు నిరంతర అభ్యాసంలో భాగమని అవినాష్ భావిస్తున్నారు.
100కు పైగా పరిశోధనా పత్రాలకు రివ్యూయర్గా..
స్పీకర్గా తన అనుభవాన్ని పంచుకోవడంతో పాటు research reviewerగా కూడా అవినాష్ పనిచేస్తున్నారు. ఆయన అందించిన వివరాల ప్రకారం వివిధ పరిశోధనా, conference వేదికల్లో ఇప్పటివరకు 100కు పైగా research papersను review చేశారు.
Research paper review అనేది కేవలం ఒక పరిశోధనా వ్యాసాన్ని చదవడం మాత్రమే కాదు. పరిశోధనలో originality, methodology, technical depth, results, relevance, presentation వంటి అంశాలను విశ్లేషించి academic standardsకు అనుగుణంగా ఉందా లేదా పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత.
ICACECS వంటి అంతర్జాతీయ conferencesలో submitted papers originality, innovation, technical/research depth, correctness, relevance, contribution, readability వంటి ప్రమాణాల ఆధారంగా peer reviewకు లోనవుతాయని conference guidelines పేర్కొంటున్నాయి.
ఈ తరహా peer-review ecosystemలో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా కొత్త పరిశోధనలను దగ్గరగా పరిశీలించే అవకాశం తనకు లభిస్తోందని అవినాష్ చెబుతున్నారు.
22+ రీసెర్చ్ పేపర్లు.. టెక్నికల్ బుక్.. పేటెంట్
ఇతర పరిశోధకుల పనిని సమీక్షించడమే కాకుండా అవినాష్ స్వయంగా కూడా research, technical writingలో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయన ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం ఇప్పటివరకు 22కు పైగా peer-reviewed research papers, ఒక technical book, ఏడు book chapters, ఒక patent ఆయన professional contributionsలో ఉన్నాయి.
పరిశ్రమలో పనిచేస్తూనే పరిశోధన రంగంతో సంబంధాన్ని కొనసాగించడం వల్ల real-world technology challengesను academic researchతో అనుసంధానించే అవకాశం లభిస్తుందని ఆయన భావిస్తున్నారు.
IEEE Active Memberగా టెక్ కమ్యూనిటీలో భాగస్వామ్యం
టెక్నాలజీ ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనిటీల్లోనూ అవినాష్ చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. IEEE Active Memberగా వివిధ professional, technical activitiesలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు.
అదే సమయంలో తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని నిరంతరం మెరుగుపరుచుకుంటూ Salesforce Certified Platform Developer, Confluent Certified Developer for Apache Kafka, Microsoft Certified Azure AI Fundamentals, Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate, Snowflake SnowPro Core వంటి certificationsను సాధించారు.
Green AI వైపు మరో అడుగు
Artificial Intelligence వేగంగా విస్తరిస్తున్న సమయంలో AI capabilitiesతో పాటు వాటిని నడిపించే భారీ computing infrastructure, energy requirements, sustainability వంటి అంశాలపైనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అవినాష్ The Green AI Initiativeను స్థాపించినట్లు ఆయన ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ పేర్కొంటోంది.
AI systemsను మరింత efficientగా నిర్మించడం, computing resourcesను బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడం, technology innovationతో sustainabilityని అనుసంధానించడం వంటి అంశాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఈ ఆలోచన వెనుక ఉన్న దృక్పథం.
“AI ఎంత శక్తివంతంగా మారుతుందన్నదే భవిష్యత్తును నిర్ణయించదు. దాన్ని ఎంత సమర్థవంతంగా, బాధ్యతాయుతంగా, sustainableగా నిర్మిస్తున్నామన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం. Innovation, efficiency, sustainability కలిసి ముందుకు వెళ్లాలి” అని అవినాష్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
యువ ఇంజినీర్లకు స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రయాణం
Amazonలో Associate Data Engineerగా ప్రారంభమైన కెరీర్.. IBMలో Big Data.. UKలో Data Engineering.. Visaలో Cloud Data Infrastructure.. Walmartలో enterprise-scale retail data systems.. ఇప్పుడు Salesforceలో Data Engineering, AIOps.
ఈ కార్పొరేట్ ప్రయాణానికి సమాంతరంగా research publications, technical book, book chapters, patent, international conference participation, research-paper reviewing, IEEE involvement, Green AI Initiative వంటి professional contributionsను కూడా అవినాష్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ప్రయాణంలో తనకు నేర్పిన అతిపెద్ద పాఠం continuous learning అని ఆయన చెబుతున్నారు.
“మొదటి ఉద్యోగం లేదా మొదటి జీతం మన కెరీర్ను నిర్ణయించవు. మనం ఎంత నిరంతరంగా నేర్చుకుంటున్నాం, ఎంత క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నాం, మన జ్ఞానంతో ఎంత విలువ సృష్టిస్తున్నాం అన్నదే దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది” అని యువతకు అవినాష్ సూచిస్తున్నారు.
భారత్ నుంచి గ్లోబల్ టెక్ ఎకోసిస్టమ్ వరకు..
అవినాష్ ఖండేరి కథను కేవలం ఒక ఉద్యోగ విజయగాథగా చూడలేం. ఇంజినీర్గా enterprise systems నిర్మించడం.. పరిశోధకుడిగా కొత్త అంశాలను అధ్యయనం చేయడం.. రివ్యూయర్గా పరిశోధనా పత్రాలను సమీక్షించడం.. అంతర్జాతీయ వేదికలపై స్పీకర్గా జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడం.. professional communitiesలో చురుగ్గా పాల్గొనడం.. Green AI ద్వారా sustainable technologyపై దృష్టి పెట్టడం—ఈ విభిన్న కోణాలే ఆయన ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి.
భారత్లో ప్రారంభమైన ఆ ప్రయాణం నేడు అమెరికాలోని ప్రపంచస్థాయి టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ వరకు చేరింది.
అయితే అవినాష్ దృష్టిలో ఇది గమ్యం కాదు.. మరో కొత్త అధ్యాయానికి ప్రారంభం మాత్రమే.
AI, Cloud Computing, Data Engineering, AIOps రంగాలు వేగంగా మారుతున్న వేళ.. ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే, నమ్మదగిన, సమర్థవంతమైన, బాధ్యతాయుతమైన టెక్నాలజీ వ్యవస్థలను నిర్మించడమే తన తదుపరి ప్రయాణమని అవినాష్ ఖండేరి చెబుతున్నారు.
ఎక్కడ ప్రారంభించామన్నది కాదు.. ఎంత దూరం నేర్చుకుంటూ ప్రయాణించామన్నదే విజయానికి అసలైన కొలమానం అని ఆయన ప్రయాణం చెబుతోంది.