 లాభాల బాటలో స్టాక్ మార్కెట్లు | Stock Market Today Sensex Nifty Rally into Green Key Drivers Behind the Surge | Sakshi
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Stock Market Updates: లాభాల బాటలో స్టాక్ మార్కెట్లు

Sep 23 2026 9:30 AM | Updated on Sep 23 2026 9:30 AM

Stock Market Today Sensex Nifty Rally into Green Key Drivers Behind the Surge

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:23 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 78 పాయింట్లు పెరిగి 23,409 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 255 పాయింట్లు పుంజుకొని 74,792 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.66

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 98.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.95 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.05 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.45 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 23-09-2026(time: 09:23 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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