 గ్రీన్‌లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు | Stock Market Today Updates Sep 22nd 2026, Sensex Nifty Trading In Green Today Top Market Insights | Sakshi
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Stock Market Updates: గ్రీన్‌లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు

Sep 22 2026 9:35 AM | Updated on Sep 22 2026 10:34 AM

Stock Market Sensex Nifty Trading in Green Today Top Market Insights

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:30 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 31 పాయింట్లు పెరిగి 23,445 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 85 పాయింట్లు పుంజుకొని 74,952 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.39

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 101.1 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.9 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.49 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 2.26 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 22-09-2026(time: 09:30 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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