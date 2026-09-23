 మల్కాజిగిరి - కామారెడ్డి మధ్య రైల్వే ‘కవచ్ 4.0’ | Kavach 4.0 Goes Live In Telangana, 108-Km Rail Route Gets Advanced Safety Protection, Check Out More Details Inside | Sakshi
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మల్కాజిగిరి - కామారెడ్డి మధ్య రైల్వే ‘కవచ్ 4.0’

Sep 23 2026 12:12 PM | Updated on Sep 23 2026 12:46 PM

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భారతీయ రైల్వే ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్వదేశీ రైలు రక్షణ వ్యవస్థ ‘కవచ్’ అమలులో తెలంగాణ మరో ఘనతను సాధించింది. ప్రయాణికుల భద్రతను మెరుగుపరిచే క్రమంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని మల్కాజిగిరి - కామారెడ్డి సెక్షన్ పరిధిలో 108 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర అత్యాధునిక ‘కవచ్ 4.0’ వెర్షన్‌ను విజయవంతంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలను మరింత సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి ఇది ఎంతగానో దోహదపడనుంది.

కవచ్ 4.0 ప్రత్యేకతలు

ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ (ఏటీపీ) వ్యవస్థ అయిన కవచ్‌లో 4.0 వెర్షన్ అత్యంత ప్రామాణికమైనది. రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (ఆర్‌డీఎస్‌ఓ) అభివృద్ధి చేసిన ఈ సాంకేతికత ద్వారా చాలా పనులు నిర్వహించవచ్చు.

సిగ్నల్ దాటితే స్వయంచాలక బ్రేకులు: లోకో పైలట్ పొరపాటున సిగ్నల్ దాటి ముందుకు వెళ్తే కవచ్ వ్యవస్థ తక్షణమే స్పందించి రైలును ఆటోమేటిక్‌గా ఆపుతుంది.

ఒకే ట్రాక్‌పైకి రెండు రైళ్లు వస్తే: ఎదురెదురుగా లేదా ఒకే ట్రాక్‌పై రెండు రైళ్లు ప్రమాదకరంగా సమీపిస్తున్నప్పుడు ఘర్షణను నివారించడానికి ఆటోమేటిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

వాతావరణ ప్రతికూలతల్లోనూ స్పష్టత: దట్టమైన పొగమంచు, వర్షం లేదా ఇతర ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో సిగ్నల్స్ సరిగ్గా కనిపించకపోయినా లోకో పైలట్ క్యాబిన్ డిస్‌ప్లే యూనిట్ ద్వారా సిగ్నల్ సమాచారం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

వేగ పరిమితి నియంత్రణ: వంతెనలు, మలుపుల వద్ద నిబంధనల కంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తుంటే ఈ సిస్టమ్ స్వయంచాలకంగా వేగాన్ని వేగ పరిమితికి తగ్గిస్తుంది.

మల్కాజిగిరి - కామారెడ్డి మార్గంలో ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ పరిధిలోని రైలు రవాణా భద్రత గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అధునాతన ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్‌వర్క్, ఆర్‌ఎఫ్‌ఐడీ ట్యాగ్‌లు, టవర్ల ద్వారా నిరంతర రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్‌తో ఈ వ్యవస్థ నిరంతరం పనిచేస్తుంది. రాబోయే రోజుల్లో మిగిలిన ప్రధాన మార్గాల్లోనూ కవచ్ 4.0ను విస్తరించడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

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