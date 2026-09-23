 రిస్కుల్లో భారత ఆర్థిక వృద్ధి.. డీబీఎస్‌ బ్యాంక్‌ అంచనా | India Economic Growth Inflation Liquidity Risks DBS Bank Forecast | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రిస్కుల్లో భారత ఆర్థిక వృద్ధి.. డీబీఎస్‌ బ్యాంక్‌ అంచనా

Sep 23 2026 6:32 PM | Updated on Sep 23 2026 6:56 PM

India Economic Growth Inflation Liquidity Risks DBS Bank Forecast

న్యూఢిల్లీ: భారత ఎకానమీ వృద్ధికి ద్రవ్యోల్బణం, లిక్విడిటీపరమైన రిస్కులు పొంచి ఉన్నాయని డీబీఎస్‌ బ్యాంక్‌ వెల్లడించింది. ఇంధనాల ధరలు అధిక స్థాయిలో కొనసాగుతుండటం, కఠినతర ఆర్థిక పరిస్థితులు మొదలైన అంశాల వల్ల కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడనుందని పేర్కొంది. దీనితో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో వృద్ధి ఒక మోస్తరు స్థాయికే పరిమితం కావొచ్చని డీబీఎస్‌ బ్యాంక్‌ ఈడీ, సీనియర్‌ ఎకానమిస్ట్‌ రాధికా రావు విశ్లేషించారు.

2026 ఆర్థిక సంవత్సర వృద్ధి గణాంకాలను 7.8 శాతానికి సవరిస్తూ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర వృద్ధి సగటున 7.3 శాతంగా ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వస్తు, సేవల పన్నుల వసూళ్లు, ఈ–వే బిల్లులు, విద్యుత్‌ డిమాండ్, డిజిటల్‌ చెల్లింపులు పటిష్టంగా ఉన్నాయని..కాకపోతే ద్రవ్యోల్బణం కీలక రిసు్కగా మారుతోందని చెప్పారు. వర్షపాతం సగటు స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉండటం, ఎల్‌ నినో రిసు్కలు పెరగడం వల్ల పంటల దిగుబడిపై ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండొచ్చని రాధికా రావు వివరించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ది ప్యారడైజ్‌ స్టైలిష్ లుక్‌లో హీరో నాని.. ఫోటోలు
photo 2

బ్లాక్‌డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రష్మిక గ్లామర్.. ఫోటోలు
photo 3

తిరుమల : వైభవోపేతంగా చక్రధారుడి చక్రస్నానం (ఫొటోలు)
photo 4

మధుబని ఓధనా చీరలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా బ్యూటిఫుల్‌ లుక్‌.. (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో ఉన్న ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Dancers Clash at Film Chamber Jani Master’s Wife Suma Latha 1
Video_icon

సుమలతపై తోటి డాన్సర్ల దాడి...!

YS Jagan On Lokesh DSC Scam TDP Goons Attacks On YSRCP Attacks 2
Video_icon

లోకేష్ రాజీనామా! గవర్నర్ ముందు లోకేష్ DSC స్కామ్ బండారం
YS Jagan About Red Book Politics In AP 3
Video_icon

ఎన్ని కేసులు పెడతావో.. పెట్టుకో నీ ఆటలు కట్టిస్తాం..
YS Jagan Sensational Press Meet after Meeting AP Governor Abdul Nazeer 4
Video_icon

చంద్రబాబు అరాచకాలపై భారీ వర్షంలో జగన్ ఉగ్రరూపం
The Paradise Premieres CM Revanth Reddy Responds to Nani’s Request 5
Video_icon

నానికి సీఎం రేవంత్ రిప్లై ఇదే
Advertisement
 