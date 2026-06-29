 తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు) | Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)

Jun 29 2026 5:29 PM | Updated on Jun 29 2026 6:13 PM

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos1
1/12

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారిని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్టర్ అనంత్ అంబానీ దుర్శించుకున్నారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున తిరుమలలోని శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించిన సుప్రభాత సేవలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos2
2/12

అనంతరం శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos3
3/12

ఆలయ అధికారులు సంప్రదాయ మర్యాదలతో ఆయనకు స్వాగతం పలికి, దర్శనానంతరం వేద పండితుల ఆశీర్వచనం అందజేశారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos4
4/12

. అలాగే శ్రీవారి తీర్థప్రసాదాలు అందించి సత్కరించారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos5
5/12

అనంత్‌ అంబానీ అంతకుముందు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు భారీ విరాళాన్ని ప్రకటించారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos6
6/12

రూ.27.5 కోట్లతో 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆ బస్సుల నిర్వహణ, డ్రైవర్ల జీతభత్యాలు కూడా తామే భరిస్తామన్నారు.

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos7
7/12

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos8
8/12

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos9
9/12

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos10
10/12

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos11
11/12

Anant Ambani Visits Tirupati Temple Photos12
12/12

# Tag
Anant Ambani visits Tirupati temple Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 2

రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ఫైనల్‌.. ముఖ్య అతిథిగా చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 3

హ్యాపీ జర్నీ అంటున్న...నటి రూప శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

photo 4

హీరోయిన్ లయ ఫ్యామిలీ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 5

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Anantapur YSRCP Leaders Fire On TDP J. C. Prabhakar Reddy 1
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై YSRCP విమర్శల దాడి.. ఏమన్నారంటే?
Vizag Techie Radha Gayatri Parents Reveal SHOCKING Truth About Sri Charan 2
Video_icon

కూతురు మృతి తర్వాత వచ్చిన ఫోన్ కాల్.. కుటుంబం చెబుతున్న సంచలన విషయాలు!
Undavalli Farmers Open Challenge To TDP 3
Video_icon

ఆ రోజు దాడిలో కోడిగుడ్లు, రాళ్లు విసిరింది టీడీపీ గూండాలే
Actor Muralidhar Goud Gives Clarity on Idupu Kayitham Title Controversy 4
Video_icon

"ఇది అంతా కావాలనే చేస్తున్నారు" అంటే అర్థం ఇదే.. వైరల్ కామెంట్స్!
Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei 5
Video_icon

ప్రజల్లోకి మోజ్తాబా ఖమేనీ...?
Advertisement