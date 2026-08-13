 'అగధ' మూవీ కామాక్షి భాస్కర్ల ఇంటర్వ్యూ స్పెషల్‌ (ఫొటోలు) | Actress Kamakshi Bhaskarla Exclusive Interview HD Photos | Sakshi
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'అగధ' మూవీ కామాక్షి భాస్కర్ల ఇంటర్వ్యూ స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)

Aug 13 2026 12:51 PM | Updated on Aug 13 2026 12:55 PM

Actress Kamakshi Bhaskarla Exclusive Interview HD Photos1
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శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు నిర్మాణంలో ఎం.ఎస్. రాజు తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘అగధ’. (Agadha Movie)

Actress Kamakshi Bhaskarla Exclusive Interview HD Photos2
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ఈ మూవీలో కామాక్షి భాస్కర్ల, (Kamakshi Bhaskarla) శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్‌కుమార్, భాను చందర్, షిజు, వనిత విజయ్‌కుమార్, రోషన్ బషీర్, శ్రేయా రాణి రెడ్డి, వైవా రాఘవ, రాబర్ట్ మాస్టర్, ఆర్నా ములేర్, కనకవ్వ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు.

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ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ 14న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతున్నారు.

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ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో మీడియాతో సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు పంచుకున్నారు.

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