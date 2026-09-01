పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా...శిఖపరువులో జలసవ్వడి (ఫొటోలు)

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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని శిఖపరువు గిరిజన ప్రాంతంలో వర్షాకాలంలో ప్రకృతి అందాలు, జలపాతాల జలసవ్వడులు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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కనుచూపు మేర పచ్చని కొండలు... వాటి మధ్యగుండా సన్నని ధారలా జాలువారే జలపాత హోయలు.. ఆ నీటితో సాగయ్యే కొండపోడు పంటల పచ్చని అందాలు... పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం శిఖపరువు గ్రామానికి వెళ్లేవారిని హత్తుకుంటాయి.
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పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతాయి. కొండ శిఖరాన చిన్నచిన్న ఇళ్లలో కాలం వెళ్లదీస్తున్న అమాయక గిరిజనుల సంప్రదాయ వస్త్రధారణ, జీవన విధానం ఆలోచింపజేస్తాయి.
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వారి ఆప్యాయతలు అక్కున చేర్చుకుంటాయి. ఇక్కడి పర్యాటక అందాలను తిలకించేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తున్నారు.
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ఇక్కడి జలపాత నీటి ధారలో తడిసి మురిసిపోతున్నారు. జలపాతం వరకు వెళ్లేందుకు నేరుగా రోడ్డు మార్గం ఉండడం పర్యాటకులకు ప్రయాణం సుఖవంతమవుతోంది.
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– సాక్షిఫొటోగ్రాఫర్, విజయనగరం