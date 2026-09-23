 వైఎ‍స్సార్‌సీపీ నేతలపై రౌడీషీట్లు.. గవర్నర్‌ను కలవనున్న వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Will Meet Governor Abdul Nazeer Today | Sakshi
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వైఎ‍స్సార్‌సీపీ నేతలపై రౌడీషీట్లు.. గవర్నర్‌ను కలవనున్న వైఎస్‌ జగన్‌

Sep 23 2026 10:58 AM | Updated on Sep 23 2026 11:15 AM

YS Jagan Will Meet Governor Abdul Nazeer Today

( ఫైల్‌ ఫోటో )

సాక్షి, తాడేపల్లి: ఏపీలో రాజకీయ కక్షసాధింపు పతాక స్థాయికి చేరిందని వైఎస్సార్‌సీపీ ఆరోపించింది. ప్రభుత్వాన్ని, డీఎస్సీ అక్రమాలను ప్రశ్నిస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేసి రౌడీషీట్లు తెరుస్తున్నారని విమర్శించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకునేందుకే ఈ చర్యలు చేపడుతున్నారని ఆరోపించింది.

డీఎస్సీ అక్రమాలను నిరసిస్తూ శాప్‌ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేసిన వారిపై రౌడీషీట్లు తెరిచారని వైఎస్సార్‌సీపీ పేర్కొంది. ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురామ్‌, దేవినేని అవినాష్‌ సహా పలువురిపై రౌడీషీట్లు తెరవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ బుధవారం సాయంత్రం గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు. ప్రభుత్వ అరాచకాలు, డీఎస్సీ వ్యవహారంలో అక్రమాలపై గవర్నర్‌కు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని గవర్నర్‌ను వైఎస్‌ జగన్‌ కోరనున్నారు.

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