 కర్నూలు మహిళా కూలీకి దొరికిన వజ్రం! | Kurnool Woman Finds Diamond | Sakshi
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కర్నూలు మహిళా కూలీకి దొరికిన వజ్రం!

Sep 23 2026 8:39 AM | Updated on Sep 23 2026 8:39 AM

Kurnool Woman Finds Diamond

తుగ్గలి: కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని మారెల్లలో పొ­లం పనులకు వెళ్లిన ఓ మహిళా కూలీకి సోమవారం వజ్రం దొరి­కినట్టు సమాచారం. దాదాపు రెండు క్యారెట్లు ఉన్న ఈ వజ్రాన్ని మంగళవారం పగిడి­రా­యిలో గుత్తికి చెందిన ఓ వజ్రా­ల వ్యాపారి వేలంలో రూ.­1,10,900లకు కొన్నట్లు తెలి­సింది. ఈ ప్రాంతంలో వజ్రం దొర కడం చాలా అరుదు. ఎక్కువ­గా జొన్నగిరి, పగిడి­రాయి, జీ.ఎర్ర­గుడి, గిరిగెట్ల, ఉప్పర్లపల్లి, బొల్లవా­నిపల్లి పరిసరాల్లో తొల­కరి వర్షాలు పడినప్పుడు వజ్రా­లు దొరుకు­తుంటాయి. వర్షాలు లేక ఈ ఏడాది రెండు వజ్రాలు మాత్ర­మే లభ్యమై­నట్లు తెలు­స్తోంది. 

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