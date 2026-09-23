 మీ ఆధిపత్య పోరు ఏంటి? | Pawan Kalyan Fire On Pithapuram Janasena Leaders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీ ఆధిపత్య పోరు ఏంటి?

Sep 23 2026 11:47 AM | Updated on Sep 23 2026 12:31 PM

Pawan Kalyan Fire On Pithapuram Janasena Leaders

పిఠాపురం: ఎక్కడా లేనివిధంగా తాను పిఠాపు­రం నియోజకవర్గాన్ని అ­భివృద్ధి చేస్తుంటే.. మీరు ఆధిపత్యపోరుకు దిగుతున్నారేమంటూ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కళ్యాణ్‌ జనసేన కేడర్‌ మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎవరిని ఎలా సెట్‌ చేయాలో తనకు తెలుసంటూ హెచ్చరించారు. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో మంగళవారం నిర్వహించిన బహిరంగసభలో ఆయన మాట్లాడారు. మూడునెలల్లో పిఠాపు­రంలో తన క్యాంప్‌ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తెలిపారు. 

జీవ­నగర్‌లో శ్మశానవాటిక కోసం పవన్‌ను కలిసేందుకు వెళ్లిన ఎంఆర్‌పీఎస్‌ నాయకులను పోలీసు­లు అడ్డుకున్నా­రు. దీంతో ఎంఆర్‌పీఎస్‌ నా­యకులు ఆందోళనకు దిగా­రు.  నలుపు రంగు డ్రెస్‌గానీ, చీరగానీ ధరించి పవన్‌కళ్యాణ్‌ సభకు వచ్చినవారిని పోలీసులు అనుమతించలేదు. కొందరు మహిళలు ధరించిన నలుపు రంగు చున్నీలను తీసేయించి సభలోకి అనుమతించా­రు. చున్నీలను తొలగించమనడం తమను అవమానించడమేనని మహిళలు ఆవేదనతో చెప్పారు.   

ఇదీ చదవండి: కర్నూలు మహిళా కూలీకి దొరికిన వజ్రం!


 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్టైలిష్ తింగరబుచ్చి.. చీరలో ఉన్న ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 2

పట్టుచీర.. మల్లెపూలు.. మెరిసిపోతున్న హెబ్బా (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో తెలుగు హీరోయిన్ అద్భుతమైన డ్యాన్స్...ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

‘డోంట్‌ ట్రబుల్‌ ది ట్రబుల్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Why Did Gautam Gambhir Meet Amit Shah 1
Video_icon

అమిత్ షాతో భేటీ... గంభీర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఇదేనా?
Karumuri Venkat Reddy Sensational Comments On Nara Lokesh Over DSC Scam 2
Video_icon

రిటర్న్ గిఫ్ట్ మామూలుగా ఉండదు.. ఏ జైలో నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకో.. 500 రోజులు పక్క..
Khairatabad Ganesh Visarjan 2026 Hyderabad 3
Video_icon

మహాగణపతి దర్శనానికి చివరి రోజు
Purushotham Reddy Reveals TDP And Jana Sena Over Seats Allocation 4
Video_icon

జనసేనకు ఎన్ని సీట్లు? '100% స్ట్రైక్ రేట్' వెనుక పవన్ వ్యూహమేంటి?
Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy Serious Comments On Prashanthi Reddy 5
Video_icon

నీ ఉడతా బెదిరింపులకు ఎవడు భయపడడు అక్క...
Advertisement
 