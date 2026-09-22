సాక్షి, యానాం: గోదావరి పులస చేపకు ఉండే క్రేజే వేరు. సీజన్లో ఒక్క పులస చేప మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే చాలు.. దాన్ని దక్కించుకునేందుకు కొనుగోలుదారులు పోటీపడుతుంటారు. రుచికి పెట్టింది పేరైన ఈ చేప తాజాగా యానాం మార్కెట్లో మరోసారి రికార్డు ధర పలికింది. రెండు కిలోల బరువున్న పులస చేపను వేలం పాటలో ఏకంగా రూ.26 వేలకు కొనుగోలు చేశారు.
యానాంలో రికార్డు ధర పలికిన పులస చేప
వేలం పాటలో రూ.26 వేలకు పులస చేపను దక్కించుకున్న వ్యక్తి https://t.co/rXXlUyHXXe pic.twitter.com/XMYPO8e4AC
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 22, 2026
గోదావరి నదిలో మత్స్యకారుల వలకు చిక్కిన ఈ పులసను యానాం మార్కెట్కు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ నిర్వహించిన వేలం పాటలో చేపను దక్కించుకునేందుకు పలువురు పోటీ పడ్డారు. కోటిపల్లికి చెందిన మత్స్యకారుడు మల్లాడి సత్యనారాయణ రూ.26 వేల ధరకు పులసను సొంతం చేసుకున్నారు.
-తూర్పు గోదావరి జిల్లా
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