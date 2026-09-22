 యానాంలో రికార్డు ధర పలికిన పులస చేప | Record Price Pulasa Fish In Yanam Market | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యానాంలో రికార్డు ధర పలికిన పులస చేప

Sep 22 2026 12:54 PM | Updated on Sep 22 2026 1:02 PM

Record Price Pulasa Fish In Yanam Market

సాక్షి, యానాం: గోదావరి పులస చేపకు ఉండే క్రేజే వేరు. సీజన్‌లో ఒక్క పులస చేప మార్కెట్‌లోకి వచ్చిందంటే చాలు.. దాన్ని దక్కించుకునేందుకు కొనుగోలుదారులు పోటీపడుతుంటారు. రుచికి పెట్టింది పేరైన ఈ చేప తాజాగా యానాం మార్కెట్‌లో మరోసారి రికార్డు ధర పలికింది. రెండు కిలోల బరువున్న పులస చేపను వేలం పాటలో ఏకంగా రూ.26 వేలకు కొనుగోలు చేశారు.

 

 

గోదావరి నదిలో మత్స్యకారుల వలకు చిక్కిన ఈ పులసను యానాం మార్కెట్‌కు తీసుకొచ్చారు. అక్కడ నిర్వహించిన వేలం పాటలో చేపను దక్కించుకునేందుకు పలువురు పోటీ పడ్డారు.  కోటిపల్లికి చెందిన మత్స్యకారుడు మల్లాడి సత్యనారాయణ  రూ.26 వేల ధరకు పులసను సొంతం చేసుకున్నారు.

-తూర్పు గోదావరి జిల్లా

ఇదీ చదవండి: టీఎన్‌ 07 సీఎం 2031..!


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 2

సారీలో మృణాల్‌ లుక్స్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 4

కృతి శెట్టి బర్త్‌డే స్పెషల్.. (ఫొటోలు)
photo 5

నాని ‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Donthireddy Vemareddy Strong Warning to AP Police Over YSRCP Leaders Arrest 1
Video_icon

గుంటూరులో YSRCP నేత అరెస్ట్ వేమారెడ్డి స్టాంగ్ వార్నింగ్
North Korea's Nuclear Test Site Mystery 2
Video_icon

ఉత్తర కొరియా తెచ్చిన ప్రళయం!
Woman Found Dead At Madhapur OYO 3
Video_icon

మాదాపూర్ OYOలో యువతి మృతి.. ప్రియుడే హత్య చేశాడా?
Will Vaibhav Sooryavanshi Play Japan vs India T20I 4
Video_icon

డబుల్ సెంచరీ పక్కా జపాన్ తో మ్యాచ్ కు వైభవ్ ఎంట్రీ ?

ACB Raids NIMS Additiona Superintendent LakshmiBhaskar 5
Video_icon

నిమ్స్ అధికారి లక్ష్మీ భాస్కర్ కు ఆస్తులు, బ్యాంక్ లావాదేవీలపై ఆరా
Advertisement
 