సాంబారు గిన్నెలో పడి మహిళ మృతి

చిట్టినగర్(విజయవాడ): పొయ్యి నుంచి కిందకు దింపుతున్న సాంబారు గిన్నెలో ప్రమాదవశాత్తు పడిన మహిళ చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందింది. ఘటనపై మృతురాలి కుమారుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కొత్తపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... భీమనవారిపేటకు చెందిన మద్ది సుజాత వంట పని చేస్తుంటుంది. భర్త శ్రీనివాసరావుతో విభేదాల కారణంగా ఇద్దరు మగ పిల్లలతో విడిగా ఉంటోంది.
సుజాత ఆదివారం కేఎల్రావు నగర్ 5వ లైన్లో వినాయకుడి పందిరి వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమానికి వంట చేసేందుకు వెళ్లింది. తెల్లవారుజామున 5.30 గంటల సమయంలో సాంబారు గిన్నెను పొయ్యిపై నుంచి కిందకు దింపే క్రమంలో ముందుకు పడిపోయింది. దీంతో సుజాతకు తీవ్రగాయాలు కాగా విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందింది. పెద్ద కుమారుడు మహేష్ నాగకుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
వేడి సాంబార్లో పడి మహిళ మృతి
విజయవాడలో వినాయకుడి అన్నదానం కార్యక్రమంలో సహాయం చేస్తూ, ప్రమాదవశాత్తు వేడి సాంబార్లో పడి మరణించిన సుజాత (46) అనే మహిళ pic.twitter.com/KSo4adpgVe
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 22, 2026
ఇదీ చదవండి: స్కూటీ అదుపుతప్పి లోయలోపడ్డ యువతి