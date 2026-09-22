విశాఖలో గంటల కొద్దీ పవర్‌ కట్‌!.. వీడియో వైరల్‌

విశాఖపట్నం: మహా విశాఖ నగరంలో నీటి సమస్యతో పాటు గంటల తరబడి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంపై సోనాలి సాహా అనే విద్యార్థిని చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. చదువుకునే కీలక సమయాల్లో విద్యుత్ లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గంటల తరబడి విద్యుత్ కోతలు విధిస్తే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందని ఆమె వీడియోలో ప్రశ్నించారు.
నగరంలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయానికి కారణమేంటి? గంటల తరబడి విద్యుత్ కోతలు ఎందుకు కొనసాగుతున్నాయి? అనే అంశాలపై ఈపీడీసీఎల్ అధికారులు తక్షణమే స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆమె వీడియోకు నెటిజన్లు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మెసేజ్ల ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపట్టి విద్యుత్ కోతలను నివారించాలని కోరుతున్నారు.
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విశాఖలో గంటల కొద్ది పవర్ కట్స్!
విద్యార్థిని వీడియో వైరల్! #PowerCuts #Vizag
VC: Sonali Saha pic.twitter.com/64qdIgVMQa
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) September 20, 2026