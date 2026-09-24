 రష్యాపై ఆంక్షలు భారత్‌కు ప్రతికూలం | Jaishankar discusses India concerns on U.S. sanctions against Russia and Iran | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రష్యాపై ఆంక్షలు భారత్‌కు ప్రతికూలం

Sep 24 2026 6:20 AM | Updated on Sep 24 2026 6:20 AM

Jaishankar discusses India concerns on U.S. sanctions against Russia and Iran

రూబియోతో భేటీలో జైశంకర్‌ అభ్యంతరం

న్యూయార్క్‌: ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ సమావేశాల కోసం న్యూయార్క్‌కు విచ్చేసిన భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ బుధవారం అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. రష్యా నుంచి ముడిచమురు, సహజ వాయువును కొని విదేశాలకు ఎగుమతిచేసే దేశాలపై గరిష్టంగా 100 శాతం పన్నులు విధించేందుకు ట్రంప్‌ తీసుకొచ్చిన ‘లిండ్సే ఓ గ్రాహమ్‌ రష్యా, ఇరాన్‌ ఆంక్షల చట్టం’కారణంగా భారత్‌పై ఆర్థికభారం పడనున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశాన్ని రూబియో వద్ద జైశంకర్‌ ప్రస్తావించారు. కొత్త చట్టంతో భారత ప్రయోజనాలు ఏ విధంగా దెబ్బతింటాయో, అది ఏ విధంగా తమ దేశానికి ప్రతికూలమో రూబియోకు జైశంకర్‌ వివరించారు. ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై జైశంకర్‌తో చర్చలు సానుకూల వాతావరణంలో కొనసాగాయని రూబియో ‘ఎక్స్‌’లో వెల్లడించారు.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వేడుకకు వేళాయే...రేపు ఉదయం 7 గంటలకు శోభాయాత్ర (ఫొటోలు)

photo 2

హైదరాబాద్ : కంట్రీ క్లబ్ నవరాత్రి బాష్ 2026కు శ్రీకారం (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీతో జబర్దస్త్ కమెడియన్ ముక్కు అవినాశ్.. ఫోటోలు

photo 4

గ్రాండ్‌గా స్టార్ డైరెక్టర్ కూతురి ఎంగేజ్‌మెంట్‌.. ఫోటోలు

photo 5

ది ప్యారడైజ్‌ స్టైలిష్ లుక్‌లో హీరో నాని.. ఫోటోలు

Video

View all
Tatiparthi Chandrasekhar Sensational Comments On DSC Scam 1
Video_icon

జగనన్న DSC స్కామ్ గురించి చెప్పగానే గవర్నర్ గారి రియాక్షన్ ఏంటంటే..?
YS Jagan Complained To Governor Over DSC Scam And TDP Goons Attack 2
Video_icon

ఇదిగో సాక్ష్యం.. లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే.. పక్కా ఆధారాలతో గవర్నర్ వద్దకు జగన్
Big Question Debate On Nara Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

నా కొడుకే నా ప్రాణం
Tata Sons IPO Ratan Tata’s Family Shares Worth Thousands of Crores 4
Video_icon

2 షేర్లు.. ₹6.25 కోట్లు!టాటా సన్స్ IPO సంచలనం
Nursing student death remains a mystery in Bhadradri Kothagudem district 5
Video_icon

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మిస్టరీగా నర్సింగ్ విద్యార్థిని మృతి
Advertisement
 