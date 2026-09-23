ఈ శతాబ్దపు అతిపెద్ద అబద్ధం ఇదే: నెతన్యాహు కీలక ప్రసంగం

గాజాలో తాము మారణహోమానికి పాల్పడుతున్నామన్న ఆరోపణలను ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ఆరోపణలు “శతాబ్దపు అతిపెద్ద అబద్ధం” అని ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రపంచ దేశాల నేతలను ఉద్దేశించి అన్నారు. అదే సమయంలో ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడాన్ని సమర్థించుకున్నారు. నెతన్యాహు ప్రసంగం ప్రారంభమైన సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రతినిధులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.
నెతన్యాహు ప్రసంగించేందుకు వేదికపైకి వచ్చినప్పుడు సభలో కొందరు చప్పట్లు కొట్టగా, మరికొందరు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పలువురు ప్రతినిధులు బయటకు వెళ్లడంతో సభలో చాలా సీట్లు ఖాళీగా కనిపించాయి. సభలో క్రమశిక్షణ పాటించాలని సర్వసభ్య సమావేశ అధ్యక్షుడు ఖలీలుర్ రెహమాన్ పలుసార్లు కోరారు. బయటకు వెళ్లిన ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి నెతన్యాహు “నైతికంగా పిరికివాళ్లు ఎవరైనా ఇంకా సభలో ఉండి ఉంటే.. దయచేసి బయటకు వెళ్లండి” అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇజ్రాయెల్ ఆత్మరక్షణలో భాగంగానే ఇరాన్పై దాడి చేసిందని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. “ఇజ్రాయెల్ తనను తాను రక్షించుకోవడం ద్వారా ఈ సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిన దేశాల్లో చాలావాటినీ రక్షిస్తోంది. వాస్తవానికి, ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను ధ్వంసం చేసినందుకు ఆ దేశాల నేతల్లో చాలామంది మాకు వ్యక్తిగతంగా కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు” అని అన్నారు. ఇరాన్పై దాడి చేయడం తన జీవితంలో తీసుకున్న సులభమైన నిర్ణయాల్లో ఒకటని కూడా పేర్కొన్నారు.
పాలస్తీనా ఏమంది?
నెతన్యాహు ప్రసంగానికి ముందు పాలస్తీనా ప్రతినిధి బృందం ఐక్యరాజ్యసమితిలోని 193 సభ్య దేశాలకు సందేశం పంపి, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని ప్రసంగం ప్రారంభమైన వెంటనే సమూహంగా సభ నుంచి బయటకు వెళ్లాలని కోరింది. ఇజ్రాయెల్ మారణహోమం, యుద్ధ నేరాలు, చట్టవిరుద్ధ ఆక్రమణకు సహకరించబోమన్న స్పష్టమైన సందేశం ఇవ్వడమే తమ ఉద్దేశమని పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ మాత్రం మారణహోమం, యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడిందన్న ఆరోపణలను, పాలస్తీనా భూభాగాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా ఆక్రమించిందన్న ఆరోపణలను తిరస్కరిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, పాలస్తీనా అధ్యక్షుడు మహ్మద్ అబ్బాస్ కూడా ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రసంగించారు. అమెరికా వీసా నిరాకరించడంతో వరుసగా రెండో ఏడాది ఆయన రామల్లాలోని కార్యాలయం నుంచి ముందుగా రికార్డు చేసిన ప్రసంగాన్ని ప్రసారం చేశారు. గాజా, పశ్చిమ తీరం పరిస్థితులపై అంతర్జాతీయ సమాజం మరింత చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
గాజా యుద్ధంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర విభేదాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో నెతన్యాహు తాజా వ్యాఖ్యలు, ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఇజ్రాయెల్పై పెరుగుతున్న విమర్శలు, పాలస్తీనా పక్షం స్పందనపై దృష్టి మరింత కేంద్రీకృతం చేశాయి.