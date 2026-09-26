భారీ వర్షాలు.. 15 మంది మృతి.. దెబ్బతిన్న 100 ఇళ్లు

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లో గత 48 గంటల్లో వర్షాలకు సంబంధించిన ఘటనల్లో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా 100కు పైగా ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని వెల్లడించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఆ రాష్ట్రంలోని తూర్పు, పశ్చిమ ప్రాంతాలకు అత్యంత భారీ వర్షాల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 26న పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ అంతర్గత ఒడిశా ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఉత్తరప్రదేశ్లో వర్షాల తీవ్రత పెరిగినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ ఉత్తర దిశగా కదులుతూ ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్, ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా ఆగ్నేయ ఉత్తరప్రదేశ్ వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో సాధారణ జనజీవనం ప్రభావితమైంది.
లక్నో, ప్రయాగ్రాజ్, కాన్పూర్, ఉన్నావ్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. వర్షాల నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ప్రయాగ్రాజ్లో సెప్టెంబర్ 26న ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి 8వ తరగతి వరకు పాఠశాలలను మూసివేశారు. మీరట్లోనూ భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 27న భారీ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లోనూ సెప్టెంబర్ 27న భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
భారీ వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలడం, రహదారులపై నీరు నిలవడం వంటి ఘటనలు నమోదయ్యాయి. ఆకస్మిక వరదల ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో సహాయక, రక్షణ బృందాలను అవసరానికి అనుగుణంగా సిద్ధంగా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు, పిడుగులు, బలమైన గాలుల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.