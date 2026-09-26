 ప్రజలు వరదల్లో.. సీఎం విదేశాల్లో..! | CM foreign visit sparks debate on social media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రజలు వరదల్లో.. సీఎం విదేశాల్లో..!

Sep 26 2026 5:29 AM | Updated on Sep 26 2026 6:55 AM

CM foreign visit sparks debate on social media

మళ్లీ అదే గోప్యత.. ఎక్కడికి వెళ్లారో చెప్పని ప్రభుత్వం

ఉద్యోగులకు తుపాన్‌ ఎమర్జెన్సీ రూల్స్‌ 

చంద్రబాబుకు మాత్రం వర్తించని వైనం 

సోషల్‌ మీడియాలో చర్చకు దారితీసిన సీఎం పర్యటన 

సాక్షి, అమరావతి: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు నెలకొన్న సమయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారన్న వార్తలపై సోషల్‌ మీడియాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన ఏ దేశానికి వెళ్లారు? ఎక్కడ బస చేస్తారు? అనే కనీస సమాచారాన్ని కూడా ప్రభుత్వం బయటపెట్టకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి  మూడు రోజులపాటు ఎక్కడ ఉంటారో ప్రజలకు తెలియని పరిస్థితి నెలకొనడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తుపాన్, భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాంధ్ర సహా పలు జిల్లాల్లో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సహాయక చర్యలు, నష్టం అంచనా, బాధితులకు పరిహారం వంటి పనులు ఇంకా కొనసాగాల్సిన సమయంలో ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాన్ని వీడి వెళ్లడమేమిటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.   

గతంలోనూ రహస్యమే.. 
చంద్రబాబు విదేశీ పర్యటనలపై గోప్యత ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఈ ఏడాది జనవరిలో నూతన సంవత్సర వేళ ఆయన విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా పర్యటన వ్యక్తిగతమా? అధికారికమా? అన్నది ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయలేదు. ఆయన పర్యటన లండన్, సింగపూర్, బాలి అంటూ రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. సాధారణ పరిపాలన శాఖకే సమాచారం లేదన్న విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. తన జీవితం తెరిచిన పుస్తకం అని చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రి తన పర్యటనల విషయంలో ఎందుకింత రహస్యం పాటిస్తున్నారన్న ప్రశ్నలకు ఇప్పటికీ సమాధానం లేదు.  

ఉద్యోగికి ఒక న్యాయం.. సీఎంకు మరో న్యాయం 
తుపాన్‌ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విధులకు ఆటంకం కలిగించారంటూ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గ్రామ సర్వేయర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మధుబాబును ప్రభుత్వం సస్పెండ్‌ చేసింది. ‘ఆదివారం సెలవు రోజున తలపెట్టిన శాంతియుత నిరసనకు పిలుపు ఇవ్వడమే తప్పుగా భావించి’ మధుబాబుపై ప్రభుత్వం కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడింది. ‘తుపాన్‌ ఎమర్జెన్సీ’ పేరుతో వేటువేసింది. ఇంతటి తుపాన్‌ తీవ్రత ఉన్నప్పుడు.. సీఎం కుటుంబంతో విదేశాలకు వెళ్లడం ఏమిటని ఉద్యోగ వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. నిబంధనలు ఉద్యోగులకేనా, పాలకులకు వర్తించవా అని నిలదీస్తున్నాయి.  

కుటుంబంతో విదేశాలకు సీఎం చంద్రబాబు 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబంతోసహా విదేశాలకు వెళ్లినట్లు తెలిసింది.  శుక్రవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఈ పర్యటన ఉంటుందని, ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగతమని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి ఏ దేశానికి వెళ్లారు? ఎక్కడ బస చేస్తారు? అనే అంశాలపై కనీస సమాచారం కూడా ప్రభుత్వం బయటపెట్టకపోవడం గమనార్హం.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సిగ్మా' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్ గణేశుడి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాదులో వినాయక నిమజ్జనం సందడి..(ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి నిమజ్జనం దృశ్యాలు..(ఫొటోలు)
photo 5

'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy On Chief Election Commission 1
Video_icon

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో విభేదాలపై YS జగన్ ఆందోళన
Perni Nani Strong Warning to AP Police Overaction in YSRCP Protest On Mega DSC 2
Video_icon

ఇప్పుడు చంద్రబాబు మాట విని తప్పు చేస్తున్నారు రేపు మీ పరిస్థితి తలుచుకుంటేనే...
Perni Nani Serious Comments On CP Rajashekar 3
Video_icon

ఒంటి మీద ఖాకీ చొక్కా ఉంటే ఏదైనా చేస్తావా..?నీకు ఎవరు అంత ధైర్యం ఇచ్చింది
Perni Nani Sensational Comments On Chandrababu Over Senior NTR Issue 4
Video_icon

ఎన్టీఆర్ లాంటి పెద్ద మనిషి పై అలాంటి నిందలు వేయడానికి సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
Bhadradri Kothagudem Dist Viral Video 5
Video_icon

అక్రమ సంబంధం చిచ్చు.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కొట్టుకున్న ఇరు వర్గాలు
Advertisement
 