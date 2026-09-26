జర్నలిస్టుకు జైశంకర్‌ ఘాటు సమాధానం

ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశం సందర్భంగా న్యూయార్క్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, పాకిస్థాన్ జర్నలిస్ట్ మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి భారత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేందుకు జర్నలిస్ట్ ప్రయత్నించగా జైశంకర్ ఘాటుగా స్పందించారు. “ఉగ్రవాద దేశానికి చెందిన వ్యక్తి నన్నే ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. రండి” అని అన్నారు.
లైబీరియా విదేశాంగ మంత్రి సారా బెయ్సోలో న్యాంటీతో కలిసి జైశంకర్ ఈ మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. నౌకలు, నావికుల భద్రతపై ఏర్పాటైన స్నేహితుల బృందానికి సంబంధించిన అంశాలపై ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశం ముగింపు దశలో పాకిస్థాన్కు చెందిన ఓ జర్నలిస్ట్ జైశంకర్ను ఉద్దేశించి.. “పాకిస్థాన్లో ఉగ్రవాదానికి మీ ప్రభుత్వం మద్దతు ఇవ్వడం ఎప్పుడు ఆపుతుంది?” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి జైశంకర్ పైవిధంగా స్పందించారు.
భారత్ చాలాకాలంగా పాకిస్థాన్ భూభాగం నుంచి పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. 2025 ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పౌరులు మృతిచెందిన తర్వాత భారత్ తన సైనిక చర్యను ఆత్మరక్షణ హక్కులో భాగంగా చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అనంతరం పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూకశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ చేపట్టింది.
పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న లష్కరే తోయిబాకు అనుబంధ సంస్థగా భారత్ పేర్కొన్న ‘ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్’ను అమెరికా 2025 జూలై 18న విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థగా గుర్తించింది. పహల్గామ్ దాడిలో ఆ సంస్థ ప్రమేయం ఉందని భారత్ పేర్కొంది. ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి 1267 ఆంక్షల కమిటీ నివేదికలోనూ దాడికి సంబంధించి ఆ సంస్థతో ఉన్న సంబంధాలను ప్రస్తావించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో జైశంకర్, పాకిస్థాన్ జర్నలిస్ట్ మధ్య జరిగిన ఈ పరస్పర ప్రశ్నోత్తరాలు భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య ఉగ్రవాదంపై కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన విభేదాలను మరోసారి వెలుగులోకి తెచ్చాయి. జైశంకర్ శనివారం ఐక్యరాజ్యసమితి ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో ప్రసంగించనున్నారు.