రెబల్‌ ఎంపీలకు 15 రోజుల గడువు

న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమ బెంగాల్లోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన తిరుగుబాటు ఎంపీలకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు లోక్సభ సచివాలయం 15 రోజుల గడువు ఇచ్చింది. తిరుగుబాటు ఎంపీలు అక్టోబర్ 8లోగా తమ సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతకుముందు తిరుగుబాటు తృణమూల్ ఎంపీలు 30 రోజుల గడువు, అంటే అక్టోబర్ 22 వరకు సమయం ఇవ్వాలని లోక్సభ స్పీకర్ కార్యాలయాన్ని కోరారు.
అభిషేక్ బెనర్జీ 20 మంది తిరుగుబాటు తృణమూల్ ఎంపీల సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ లోక్సభ స్పీకర్కు పిటిషన్ సమర్పించారు. అభిషేక్ బెనర్జీ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసి, 10వ షెడ్యూల్లోని నిబంధన 2ఏను స్పీకర్కు చూపించేందుకు వచ్చానని తెలిపారు. పార్టీని స్వచ్ఛందంగా వీడితే సభ్యత్వం రద్దవుతుందని ఈ నిబంధన చెబుతుంది.
ఈ వ్యవహారం తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో కొనసాగుతున్న రాజకీయ వివాదానికి సంబంధించినది. ఈ ఎంపీలు నేషనల్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనం అయినట్లు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ ఎంపీల సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కోరింది. పార్టీ ఫిరాయింపునకు సంబంధించిన రాజ్యాంగంలోని 10వ షెడ్యూల్ కింద అభిషేక్ బెనర్జీ లోక్సభ స్పీకర్ ముందు అనర్హత పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ అంశంపై ఆయన పలుమార్లు స్పీకర్ను కలిసి వినతిపత్రాలు కూడా సమర్పించారు.
కొత్త వాదనతో మళ్లీ చర్చ
ఎన్సీపీఐ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకురాలు కాకోలి ఘోష్ దస్తీదార్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. సమాధానం ఇవ్వడానికి అవసరమైన అన్ని పత్రాలను ఎంపీలు ఇంకా సేకరించాల్సి ఉందని తెలిపారు. అందుకే లోక్సభ సచివాలయాన్ని మరో 4 వారాల సమయం కోరినట్లు చెప్పారు.
తిరుగుబాటు ఎంపీల రాజకీయ భవిష్యత్తుపై మళ్లీ ఊహాగానాలు మొదలైన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. 20 మంది ఎన్సీపీఐ ఎంపీల్లో 17 మంది దుర్గాపూజకు ముందు లేదా తర్వాత బీజేపీలో చేరతారని తిరుగుబాటు ఎంపీ జగదీశ్ చంద్ర బర్మా బసునియా గత వారం వాదించారు. అయితే ఇతర అసమ్మతి ఎంపీలు ఈ వాదనను ఖండించారు. బీజేపీ కూడా స్పందించలేదు.