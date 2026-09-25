డీజే వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన ట్రక్కు.. ఆరుగురి మృతి

బాలోద్: ఛత్తీస్గఢ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బాలోద్ జిల్లాలోని పురూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఆగి ఉన్న డీజే వాహనాన్ని ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ధమతరి-కంకేర్ మధ్య మార్కటోలా ఘాట్ వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. డీజే సిస్టమ్ను తీసుకువెళ్తున్న ట్రక్కు.. వరి ధాన్యం లోడుతో ఉన్న ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. దీంతో ట్రక్కుతో పాటు డీజే సిస్టమ్ కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలం వద్దకు చేరుకున్నపోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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