కేవలం ఇలాంటి మాటలతో విడాకులు మంజూరు చేయలేం: హైకోర్టు

రాయ్పుర్: భార్య తన భర్తను “నల్లగా ఉన్నావు”, “లావుగా ఉన్నావు” అని పిలిచిందనే ఒకే ఒక్క ఆరోపణ ఆధారంగా భర్తకు ఆమె నుంచి విడాకులు ఇవ్వలేమని ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు చెప్పింది. భార్య తనపై క్రూరత్వానికి పాల్పడిందని, తనను విడిచిపెట్టిందని భర్త తగిన ఆధారాలతో నిరూపించలేకపోయారని పేర్కొంటూ ఆయన దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను కొట్టివేసింది.
జాంజ్గీర్-చాంపా జిల్లాకు చెందిన 28 ఏళ్ల అక్ష్ ఘోష్.. రాయ్గఢ్ జిల్లాకు చెందిన 25 ఏళ్ల పూజా సీత్ను 2019 మార్చి 7న వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమె సుమారు 2-3 నెలలు భర్త, ఆయన కుటుంబంతో కలిసి నివసించారు. ఆ సమయంలో భార్య తన పట్ల శత్రుత్వ ధోరణితో వ్యవహరించిందని, తప్పుడు కేసుల్లో ఇరికిస్తానని బెదిరించిందని, తరచూ పుట్టింటికి వెళ్లేదని భర్త ఆరోపించారు. రాజస్థాన్లో బంధువు వివాహానికి తన అనుమతి లేకుండా వెళ్లి, సుమారు 25 రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చిందని కూడా పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెకు కవలల గర్భస్రావం జరిగిందని తెలిపారు.
అయితే భార్య ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. భర్త మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారని, ఆయన మద్యం తాగడం కూడా ప్రారంభించారని ఆరోపించారు. తనను దుర్భాషలాడేవారని, అనారోగ్య సమయంలో సరైన వైద్యం కూడా అందించలేదని తెలిపారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు తన తల్లి రాయ్గఢ్లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిందని చెప్పారు. కోలుకున్న తర్వాత భర్త, ఆయన కుటుంబాన్ని తిరిగి తనను తీసుకెళ్లాలని కోరినా వారు స్పందించలేదని పేర్కొన్నారు.
గతంలోనూ విడాకుల పిటిషన్ తిరస్కరణ
ఈ వివాదంపై కుటుంబ న్యాయస్థానం 2024 ఆగస్టు 28న భర్త విడాకుల పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. భార్య పుట్టింటి వారు ఇచ్చిన బహుమతులు, ఇతర వస్తువులను తిరిగి ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశించింది. దీనిని సవాల్ చేస్తూ అక్ష్ ఘోష్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.
న్యాయమూర్తులు పార్థ్ ప్రతీమ్ సాహు, సచిన్ సింగ్ రాజ్పుత్లతో కూడిన ధర్మాసనం సెప్టెంబర్ 18న తీర్పు వెలువరించింది. భార్యపై చేసిన ఆరోపణలకు బలమైన ఆధారాలు సమర్పించలేదని పేర్కొంది. భర్తను నల్లని చర్మం కలిగిన వ్యక్తిగా, లావుగా ఉన్నవాడిగా భార్య పేర్కొన్నప్పటికీ, అవి విడాకులు మంజూరు చేయడానికి సరిపడే కారణాలు కావని స్పష్టం చేసింది. భార్య ఎటువంటి సమంజసమైన కారణం లేకుండా పుట్టింట్లోనే ఉండిపోయిందన్న విషయాన్ని కూడా భర్త నిరూపించలేకపోయారని తెలిపింది. దీంతో కుటుంబ న్యాయస్థానం తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి కారణం లేదని హైకోర్టు పేర్కొంటూ, భర్త అప్పీల్ను ఎలాంటి ఖర్చులు విధించకుండా కొట్టివేసింది.