 షాకింగ్‌.. మమతా బెనర్జీ ఎవరూ ఊహించని నిర్ణయం | Mamata Banerjee backs Congress in Nandigram | Sakshi
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షాకింగ్‌.. మమతా బెనర్జీ ఎవరూ ఊహించని నిర్ణయం

Sep 20 2026 6:36 PM | Updated on Sep 20 2026 6:42 PM

Mamata Banerjee backs Congress in Nandigram

నందిగ్రామ్‌లో వరుసగా చోటుచేసుకున్న పరిణామాలను చూస్తే.. ఇది కేవలం ఓ ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన పరిణామంగా మాత్రమే కనిపించడం లేదు. తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత సంక్షోభం, పార్టీ పేరు-గుర్తుపై ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం, మమతా బెనర్జీ వర్గం అభ్యర్థి పోటీ నుంచి తప్పుకోవడం, వెంటనే కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి మిలన్‌ ప్రధాన్‌కు మద్దతు ప్రకటించడం, ఆ తర్వాతే 2007 నందిగ్రామ్‌ కేసుల్లో ఆయన అరెస్టు కావడం.. ఇవన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటి జరగడంతో నందిగ్రామ్‌ రాజకీయ ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది.

మిలన్‌ అరెస్టుకు పెండింగ్‌లో ఉన్న 4 నాన్‌-బెయిలబుల్‌ వారెంట్లే కారణమని పోలీసులు చెబుతుండగా, అరెస్టు చేసిన సమయాన్ని కాంగ్రెస్‌, మమతా వర్గాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. బీజేపీ మాత్రం ఇది న్యాయ ప్రక్రియలో భాగమేనని చెబుతోంది. గతంలో పరస్పరం తీవ్రంగా పోరాడిన రెండు పార్టీల మధ్య నందిగ్రామ్‌ వేదికగా ఏర్పడిన అసాధారణ రాజకీయ సమీకరణాన్ని సూచిస్తోంది. అక్టోబర్‌ 6న జరగనున్న పోలింగ్‌ వరకు మిలన్‌ ప్రధాన్‌ బెయిల్‌ పొందుతారా, కాంగ్రెస్‌ ఆయన గైర్హాజరీలో ప్రచారాన్ని ఎలా కొనసాగిస్తుంది, కాంగ్రెస్‌కు మమతా మద్దతు ఎంతవరకు కొనసాగుతుంది, ఈ పరిణామాలు తృణమూల్‌ అంతర్గత సంక్షోభంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయన్నదే ఇప్పుడు నందిగ్రామ్‌లో కీలకంగా మారింది.

కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి మమత మద్దతు 
పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని నందిగ్రామ్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి మిలన్‌ ప్రధాన్‌కు తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మద్దతు ప్రకటించారు. అక్టోబర్‌ 6న జరగనున్న ఉప ఎన్నిక బరిలో తమ వర్గం నుంచి నిలబెట్టిన సంచిత ప్రధాన్‌ పోటీ నుంచి తప్పుకున్న కొన్ని గంటలకే మమత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

మిలన్‌ ప్రధాన్‌కు మద్దతు ప్రకటించిన మమత.. కాంగ్రెస్‌ను సోదర పార్టీ, సహజ మిత్రపక్షంగా అభివర్ణించారు. దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, ఇండియా కూటమిని బలోపేతం చేయడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. బెంగాల్‌ నుంచి ప్రతిపక్ష కూటమి భవిష్యత్తుపై సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

నందిగ్రామ్‌తో పాటు రెజినగర్‌ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌లో అంతర్గత వివాదం నెలకొంది. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ పేరు, సంప్రదాయ ‘గడ్డి పువ్వు’ గుర్తును స్తంభింపజేసింది. మమతా బెనర్జీ వర్గానికి, అసమ్మతి వర్గానికి వేర్వేరు పేర్లు, గుర్తులను కేటాయించింది.

మిలన్‌ ప్రధాన్‌ నందిగ్రామ్‌ భూసేకరణ ఉద్యమానికి సంబంధించిన 2007 కేసులో మమత మద్దతు ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే అరెస్టయ్యారు. అనంతరం ఆయనను జైలుకు పంపారు. కాంగ్రెస్‌ నేతలు ఈ అరెస్టును విమర్శించారు. రాహుల్‌ గాంధీ దీనిని రాజకీయ కక్ష సాధింపుగా అభివర్ణిస్తూ పార్టీ పోరాడుతుందని అన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత అధీర్‌ రంజన్‌ చౌధురి మాత్రం తాజా పరిణామాన్ని తక్షణ రాజకీయ సఖ్యతగా చూడొద్దని అన్నారు. మరోవైపు, బెంగాల్‌ ప్రదేశ్‌ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు శుభంకర్‌ సర్కార్‌ మద్దతును స్వాగతించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సామిక్‌ భట్టాచార్య మాత్రం కాంగ్రెస్‌, తృణమూల్‌ మధ్య సాధ్యమైన అవగాహనను తిరస్కరించారు.

నందిగ్రామ్‌ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు అక్టోబర్‌ 6న జరగనున్న పోలింగ్‌ తర్వాత వెలువడనున్నాయి. ఈ ఉప ఎన్నికలో తాజా రాజకీయ సమీకరణాలు ఎలా ప్రభావం చూపుతాయన్నది తదుపరి కీలక అంశంగా మారింది.

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