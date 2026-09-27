 గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను కలిసేందుకు వచ్చాడు.. డబ్బులు అయిపోవడంతో.. | Ran out of money meeting girlfriend Gwalior man steals 5 bikes in Chhattisgarh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ను కలిసేందుకు వచ్చాడు.. డబ్బులు అయిపోవడంతో..

Sep 27 2026 12:07 AM | Updated on Sep 27 2026 12:09 AM

Ran out of money meeting girlfriend Gwalior man steals 5 bikes in Chhattisgarh

రాయ్‌పూర్‌: మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్‌ నుంచి ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని రాయ్‌గఢ్‌కు స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వచ్చిన ఓ వ్యక్తి (28) డబ్బులు అయిపోవడంతో వరుసగా ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా ఐదు చోరీ కేసులతో సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించి అతడిని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని గ్వాలియర్‌ జిల్లా మోరార్‌కు చెందిన నిర్మల్‌ ధాకడ్‌గా గుర్తించారు.  

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిర్మల్‌ సెప్టెంబర్‌ 12న గ్వాలియర్‌ నుంచి రాయ్‌గఢ్‌కు వచ్చాడు. నగరానికి వచ్చిన తర్వాత అతడి వద్ద ఉన్న డబ్బులు అయిపోయాయి. దీంతో ఖర్చుల కోసం చోరీలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తాళాలు ఇగ్నిషన్‌లోనే ఉంచిన మోటార్‌సైకిళ్లు, స్కూటర్లను అతడు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. చోరీ చేసిన వాహనంలో పెట్రోల్‌ అయిపోయే వరకు తిరిగేవాడని, ఇంధనం పూర్తయిన తర్వాత ఆ వాహనాన్ని వదిలేసి మరో వాహనాన్ని చోరీ చేసేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విధంగా ఐదు వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

నగరంలో వరుస బైక్‌ చోరీలపై కోత్వాలి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా ఐదు ఘటనల్లోనూ ఒకే వ్యక్తి కనిపించినట్లు గుర్తించారు. సెప్టెంబర్‌ 24న గోశాల సమీపంలో ఓ యువకుడు మోటార్‌సైకిల్‌ను చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితుడి ఫొటోను స్థానికులకు చూపించగా, వాహనాన్ని తారుమారు చేసి పారిపోయిన వ్యక్తి అతడేనని గుర్తించారు. అనంతరం పోలీస్‌ కాలనీ ప్రాంతంలో అతడిని గుర్తించి వెంటాడి పట్టుకున్నారు.  

నిర్మల్‌ ఇచ్చిన సమాచారంతో 4 మోటార్‌సైకిళ్లు, ఒక స్కూటర్‌ కలిపి 5 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.2.50 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ స్వాధీనం ద్వారా కోత్వాలి పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో నమోదైన 5 వాహన చోరీ కేసులు పరిష్కారమైనట్లు వెల్లడించారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయ రిమాండ్‌ విధించడంతో జైలుకు తరలించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రీతి ముకుందన్‌ స్పెషల్‌ మూమెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది ప్యారడైజ్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

‘సిగ్మా’ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఇంకా కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు.. ట్యాంక్ బండ్ వద్ద భారీ క్యూ...(ఫొటోలు)
photo 5

చూడప్పా సిద్ధప్పా.. సింహం గడ్డం గీసేసిందప్పా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Monkey Drinks Vodka and Falls asleep 1
Video_icon

వైరల్ వీడియో వోడ్కా తాగి వైన్స్ లోనే పడుకున్న కోతి
SIT Probe Must Be Conducted Against Minister Narayana Amaravati Farmers’ Key Demand 2
Video_icon

మంత్రి నారాయణ పై సిట్ విచారణ జరపాలి అమరావతి రైతుల కీలక డిమాండ్
Nani's Paradise World Wide Collections 3
Video_icon

ఊహించని ఊచకోత.. అప్పుడే రూ.100 కోట్లు
Ticket Tension To Danam Nagender Khairatabad By Election 2026 4
Video_icon

దానంకు ఖైరతాబాద్ టికెట్ టెన్షన్
Daylight Theft In Kurnool ₹2 Lakh Stolen From Farmer’s Bike 5
Video_icon

కర్నూలులో పట్టపగలే చోరీ.. రైతు బైక్ నుంచి రూ.2 లక్షలు మాయం
Advertisement
 