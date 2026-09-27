రాయ్పూర్: మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్గఢ్కు స్నేహితురాలిని కలిసేందుకు వచ్చిన ఓ వ్యక్తి (28) డబ్బులు అయిపోవడంతో వరుసగా ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా ఐదు చోరీ కేసులతో సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించి అతడిని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని గ్వాలియర్ జిల్లా మోరార్కు చెందిన నిర్మల్ ధాకడ్గా గుర్తించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిర్మల్ సెప్టెంబర్ 12న గ్వాలియర్ నుంచి రాయ్గఢ్కు వచ్చాడు. నగరానికి వచ్చిన తర్వాత అతడి వద్ద ఉన్న డబ్బులు అయిపోయాయి. దీంతో ఖర్చుల కోసం చోరీలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తాళాలు ఇగ్నిషన్లోనే ఉంచిన మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్లను అతడు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. చోరీ చేసిన వాహనంలో పెట్రోల్ అయిపోయే వరకు తిరిగేవాడని, ఇంధనం పూర్తయిన తర్వాత ఆ వాహనాన్ని వదిలేసి మరో వాహనాన్ని చోరీ చేసేవాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విధంగా ఐదు వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
నగరంలో వరుస బైక్ చోరీలపై కోత్వాలి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా ఐదు ఘటనల్లోనూ ఒకే వ్యక్తి కనిపించినట్లు గుర్తించారు. సెప్టెంబర్ 24న గోశాల సమీపంలో ఓ యువకుడు మోటార్సైకిల్ను చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితుడి ఫొటోను స్థానికులకు చూపించగా, వాహనాన్ని తారుమారు చేసి పారిపోయిన వ్యక్తి అతడేనని గుర్తించారు. అనంతరం పోలీస్ కాలనీ ప్రాంతంలో అతడిని గుర్తించి వెంటాడి పట్టుకున్నారు.
నిర్మల్ ఇచ్చిన సమాచారంతో 4 మోటార్సైకిళ్లు, ఒక స్కూటర్ కలిపి 5 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.2.50 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ స్వాధీనం ద్వారా కోత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన 5 వాహన చోరీ కేసులు పరిష్కారమైనట్లు వెల్లడించారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయ రిమాండ్ విధించడంతో జైలుకు తరలించారు.