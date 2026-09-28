 నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Nayanthara Twin Sons Birthday Celebrations Photos | Sakshi
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నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Sep 28 2026 12:33 PM | Updated on Sep 28 2026 12:36 PM

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హీరోయిన్ నయనతార-విఘ్నేశ్ శివన్ ఇద్దరు కొడుకుల నాలుగో పుట్టినరోజుని గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. జంగిల్ థీమ్‌తో చేసిన ఈ వేడుక ఫొటోలని నయన్ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
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