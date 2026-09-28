 'మయూఖ' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు) | Mayookha Movie Trailer Launch Event | Sakshi
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'మయూఖ' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

Sep 28 2026 8:17 PM | Updated on Sep 28 2026 8:31 PM

Mayookha Movie Trailer Launch Event1
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పాయల్ చెంగప్ప ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సస్పెన్స్, ఎమోషనల్ అండ్ ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మయూఖ' (Mayookha) అఫీషియల్ ట్రైలర్ సెప్టెంబర్ 28, 2026న హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఘనంగా విడుదలయింది.

Mayookha Movie Trailer Launch Event2
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ఈ సినిమాకు శ్రీ తేజ్ ఎస్కే దర్శకత్వం వహించగా, ప్రశ్విత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై శశిధర్ నల్ల నిర్మించారు.

Mayookha Movie Trailer Launch Event3
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చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అమన్ మసూద్, దేవ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Mayookha Movie Trailer Launch Event4
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దసరా సెలవుల కానుకగా ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 9, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

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