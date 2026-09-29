తాము చదువుకోలేక ఎదుర్కొన్న కష్టాలు తమ బిడ్డ పడకూడదని ఆ తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారు.
మా మధ్య విభేదాల్లేవ్ 'సర్' నిర్నయాలన్నీ ఏకగ్రీవమే - సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఆడపిల్లకు ఇచ్చే ఆస్తి కన్నా ఆమెకు అందించే విద్యే జీవితాంతం అండగా నిలుస్తుంది.
సారు పరామర్శకు రాలేదయ్యా! ఫారిన్ వెళ్తున్నారు!
ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఉద్యోగుల అంశం మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది.
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Sep 29 2026 11:11 AM | Updated on Sep 29 2026 11:14 AM
Bangkok : వరదల్లో భారీ అనకొండ