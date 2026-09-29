తాము చదువుకోలేక ఎదుర్కొన్న కష్టాలు తమ బిడ్డ పడకూడదని ఆ తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారు.
మా మధ్య విభేదాల్లేవ్ 'సర్' నిర్నయాలన్నీ ఏకగ్రీవమే - సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : ఆడపిల్లకు ఇచ్చే ఆస్తి కన్నా ఆమెకు అందించే విద్యే జీవితాంతం అండగా నిలుస్తుంది.
సారు పరామర్శకు రాలేదయ్యా! ఫారిన్ వెళ్తున్నారు!
ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఉద్యోగుల అంశం మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది.
సాక్షి, కడప: కడప టీడీపీలో అంతర్గత విభే...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాడర్కు చెంది...
దుబాయ్: యూఏఈలో గుండె సంబంధిత చికిత్స�...
సాక్షి, అమరావతి: మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్...
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యవహారంపై ప...
అమెరికా–చైనా మధ్య సంబంధాల్లో మరో ఆసక...
రఖైన్: మయన్మార్లోని పశ్చిమ రఖైన్ �...
ఉజ్జయిని: మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని�...
దేశ రాజధానిలో కాలుష్య కట్టడికి బీజేప...
గువాహటి: ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనూ బలం ప�...
వాషింగ్టన్: పరారీలో ఉన్న గ్యాంగ్స్ట...
మైసూర్ దసరా అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చ...
Benjamin Satterley ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ , ఇం...
గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ (GCF) అన్ని వర...
నటి సమంత తన ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించి...
ఒకవైపు మండే ఎండలు.. మరోవైపు కరువు కాటక...
ఆసియాను భారీ వాతావరణ ముప్పు అతలాకుతల...
పశ్చిమ ఢిల్లీలోని 64 ఏళ్ల వ్యక్తి మరణి...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన దా�...
పోక్సో (POCSO) ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన తీ�...
ప్రియురాలితో కలిసి మలేషియా టూర్ ఎంజ...
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీ జిల్లా ఆసుప�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని హఫీజ్ప�...
గల్ఫ్ రాజకీయాల్లో మరో యువరాజు పేరు �...
కౌలాలంపూర్: మలేషియాలో పీహెచ్డీ చేస...
ప్రముఖ నటి సంయుక్త హెగ్డే (Samyuktha Hegde) తన ఫ�...
హర్దోయి: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హర్దోయి జ...
ముంబై: గణపతి నిమజ్జనం భక్తులకు భావోద�...
ఐఐటీ బొంబాయి కిలో విషాదం చోటు చేసుకు�...
న్యూఢిల్లీ: వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాల...
Sep 29 2026 11:09 AM | Updated on Sep 29 2026 11:12 AM
మందు బాబు అంటే ఇట్లుంటది