వాషింగ్టన్: అమెరికా రక్షణ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయం పెంటగాన్కు చెందిన డేటాబేస్పై భారీ సైబర్ దాడి జరిగినట్లు వెల్లడైంది. డిఫెన్స్ మాన్పవర్ డేటా సెంటర్ (డీఎండీసీ) వ్యవస్థలోకి అక్రమ వినియోగదారులు 2025 అక్టోబర్ నుంచి 2026 జూలై వరకు ప్రవేశించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ దాడిలో 27.6 లక్షల మంది జీవించి ఉన్న వ్యక్తులు, 2.94 లక్షల మంది మరణించిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత వివరాలు బయటపడినట్లు సమాచారం. లీకైన సమాచారంలో పేర్లు, సామాజిక భద్రతా నంబర్లు, పుట్టిన తేదీలు, సంప్రదింపు వివరాలు, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సమాచారం ఉన్నాయి. ఈ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ లేకుండా ఉండటం వల్ల ప్రమాదం మరింత పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వ్యవస్థలోని లోపాన్ని గుర్తించిన వెంటనే పెంటగాన్ దాన్ని సరిచేసింది. ఇప్పటివరకు లీకైన సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఆరు కోట్లకు పైగా రికార్డులు
డీఎండీసీ అమెరికా రక్షణ శాఖకు చెందిన ప్రధాన వ్యక్తిగత రికార్డుల కేంద్రం. ఇందులో సైనికులు, రిజర్వ్ సిబ్బంది, పౌర ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టర్లు, పదవీ విరమణ చేసినవారు, మాజీ సైనికులు, సైనిక కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది. ఈ వ్యవస్థలో ఆరు కోట్లకు పైగా రికార్డులు ఉన్నట్లు సమాచారం. సైనిక సిబ్బంది ఉద్యోగ వివరాలు బయటకు రావడం జాతీయ భద్రత పరంగా ఆందోళన కలిగించే అంశంగా భావిస్తున్నారు. వారి విధులు, బాధ్యతలకు సంబంధించిన సమాచారం శత్రు దేశాలు లేదా సైబర్ నేరగాళ్లకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. సామాజిక భద్రతా నంబర్లు, పుట్టిన తేదీలు వంటి వ్యక్తిగత వివరాలు గుర్తింపు చోరీ, మోసపూరిత సందేశాలు, ఫిషింగ్ దాడులకు ఉపయోగపడే ప్రమాదం ఉంది.
బాధిత వ్యక్తులకు ఒక ఏడాది పాటు ఉచిత క్రెడిట్ పర్యవేక్షణ, గుర్తింపు రక్షణ సేవలను అందించనున్నట్లు పెంటగాన్ తెలిపింది. దాడికి పాల్పడిన వారు ఎవరు, వారి ఉద్దేశం ఏమిటన్నదానిపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. వ్యవస్థలోని లోపాన్ని జూలై 2026లో గుర్తించిన అనంతరం దాన్ని వెంటనే సరిచేశారు. నెలల తరబడి అక్రమ ప్రవేశం కొనసాగడం అమెరికా ప్రభుత్వ సైబర్ భద్రతా వ్యవస్థపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. బలమైన ఎన్క్రిప్షన్, క్రమం తప్పని భద్రతా తనిఖీలు, బహుళ-స్థాయి ధృవీకరణ వంటి చర్యలు మరింత పటిష్ఠంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఆర్థిక నష్టం లేదా లీకైన సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఆధారాలు బయటపడలేదు. అయినప్పటికీ, సైనిక సిబ్బంది అనుమానాస్పద ఫోన్ కాల్స్, ఈమెయిల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. దాదాపు 30.5 లక్షల మంది వ్యక్తులకు సంబంధించిన సమాచారం బయటపడటం అమెరికా రక్షణ రంగంలో డేటా భద్రత ప్రాధాన్యతను మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
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