 పట్టుచీరలో 'గరివిడి లక్ష‍్మి' ఆనంది (ఫొటోలు) | Anandhi Stuns in a Traditional Silk Saree: Photos | Sakshi
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పట్టుచీరలో 'గరివిడి లక్ష‍్మి' ఆనంది (ఫొటోలు)

Oct 12 2026 5:07 PM | Updated on Oct 12 2026 5:18 PM

Anandhi Stuns in a Traditional Silk Saree: Photos1
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'గరివిడి లక్ష‍్మి' సినిమాతో ఈ వీకెండ్ థియేటర్లలోకి రాబోతున్న హీరోయిన్ ఆనంది.. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్లలో భాగంగా పట్టుచీరలో కుందనపు బొమ్మలా మెరిసిపోయింది.

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