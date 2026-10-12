 హీరోయిన్‌గా శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ.. మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు) | Introducing Medha Meka New Movie in Tollywood | Sakshi
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హీరోయిన్‌గా శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ.. మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Oct 12 2026 1:38 PM | Updated on Oct 12 2026 1:38 PM

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ప్రముఖ నటుడు శ్రీకాంత్ కూతురు మేధా..(Medha Meka) హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. మైత్రీ నిర్మాణ సంస్థ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్.. సోమవారం ఉదయం లాంఛనంగా మొదలైంది. జై జాస్తి అనే కుర్రాడు హీరో.

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హీరోయిన్‌గా శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ.. మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
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