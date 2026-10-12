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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 12 2026 1:38 PM | Updated on Oct 12 2026 1:38 PM
ప్రముఖ నటుడు శ్రీకాంత్ కూతురు మేధా..(Medha Meka) హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. మైత్రీ నిర్మాణ సంస్థ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్.. సోమవారం ఉదయం లాంఛనంగా మొదలైంది. జై జాస్తి అనే కుర్రాడు హీరో.
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