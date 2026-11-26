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'కూల్ రాఖీ కూల్' (Cool Rocky Cool) తెలుగు సినిమా టైటిల్ మరియు పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నవంబర్ 25, 2026న ఘనంగా జరిగింది.
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మహ్మద్ సాయీద్ సమి (Mohammed Sayeed Sami) ఈ సినిమాకు హీరోగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా, రచయితగా మరియు ఎడిటర్గా అన్ని బాధ్యతలను ఒక్కరే నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో చాయా దేవి (Chaya Devi) కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.
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ఈ పోస్టర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో నటి సౌమ్య జాను (Sowmya Janu) సెలబ్రిటీ గెస్ట్గా హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
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యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది.
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