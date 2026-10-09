 నిజమే! వీళ్లను కలవడమే ఈజీ.. ఓటు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ కలవాలంటే ఈ జన్మ సరిపోదు! | Sakshi Cartoon : 09-10-2026 | Sakshi
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నిజమే! వీళ్లను కలవడమే ఈజీ.. ఓటు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ కలవాలంటే ఈ జన్మ సరిపోదు!

Oct 9 2026 4:35 AM | Updated on Oct 9 2026 4:35 AM

Sakshi Cartoon : 09-10-2026

నిజమే! వీళ్లను కలవడమే ఈజీ.. ఓటు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరినీ కలవాలంటే ఈ జన్మ సరిపోదు!

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