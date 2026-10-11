ముందు ఇట్లాంటి 'చీడపురుగు'లకు మందుకొట్టాలి!

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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 11 2026 11:00 AM | Updated on Oct 11 2026 11:00 AM
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