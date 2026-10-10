 హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు) | Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally | Sakshi
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హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)

Oct 10 2026 5:34 PM | Updated on Oct 10 2026 5:53 PM

Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally1
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హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ (Hyderabad Shaan-e-Deccan TSD Car Rally) 3వ ఎడిషన్‌ను టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally2
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క్యాన్సర్ రోగుల చికిత్సకు అవసరమయ్యే అత్యాధునిక డయాగ్నస్టిక్ ఎక్విప్‌మెంట్‌ను (MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కోసం టిష్యూ ప్రాసెసర్, క్రయోస్టాట్ పరికరాలు) కొనుగోలు చేయడానికి నిధులు సేకరించడం (చారిటీ) కోసం ఈ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు.

Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally3
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ఈ ర్యాలీ కోకాపేటలోని 'ది ట్రైలైట్' (The Trilight) వద్ద ప్రారంభమై, శంకర్ పల్లిలోని '17 డిగ్రీ నార్త్ క్లబ్' (17 Degrees North) వద్ద ముగిసింది.

Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally4
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ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారికి కార్పొరేట్, ఆల్ ఉమెన్, ఆల్ మెన్, బెస్ట్ డ్రెస్డ్ కార్, బెస్ట్ డ్రెస్డ్ టీమ్, బెస్ట్ రీల్ కేటగిరీలలో అవార్డులను అందించారు.

Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally5
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally6
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally7
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally8
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally9
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally10
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Sai Dharam Tej : Hyderabad Shaan e Deccan TSD Car Rally11
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# Tag
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