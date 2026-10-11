 ప్రాణం తీసిన రీల్స్‌ సరదా | instagram reels Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రాణం తీసిన రీల్స్‌ సరదా

Oct 11 2026 8:29 AM | Updated on Oct 11 2026 8:29 AM

instagram reels Incident

హైదరాబాద్‌: స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా రీల్స్‌ కోసం క్వారీ వద్దకు వెళ్లిన బీటెక్‌ విద్యార్థి నీట మునిగి దుర్మరణం చెందాడు. ఈ ఘటన జవహర్‌నగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ సైదులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దమ్మాయిగూడకు చెందిన ముమ్మారెడ్డి ప్రణవ్‌ సాయి (17) కీసర పరిధిలోని చీర్యాలలోని గీతాంజలి కళాశాలలో బీటెక్‌ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరుగురు స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా రీల్స్‌ తీసుకునేందుకు జవహర్‌నగర్‌ మల్కారం పరిధిలోని క్వారీ వద్దకు వెళ్లాడు. 

అందరూ కలిసి ఫొటోలు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రణవ్‌ సాయి కొద్ది సేపు క్వారీ మధ్యలో యోగాసాలు వేసి అనంతరం నీళ్లలోకి దిగి ఈత కొడుతుండగా మునిగిపోయాడు. వెంటనే స్నేహితులు, పోలీసులకు ప్రణవ్‌ సాయి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు, డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది గాలింపు చేపట్టి సాయి ప్రణవ్‌ మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. క్వారీలో పెద్ద ఎత్తున లోతైన గుంతలు ప్రమాదకరంగా ఉండడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతుడి తల్లి హేమలత ఫిర్యాదుతో కేసు  దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో విజయ్ దేవరకొండ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల అర్చన.. ఆకట్టుకుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)

Video

View all
Bring 50,000 Police No Fear Rahul Gandhi Open Challenge To PM Modi 1
Video_icon

2K కాదు 50K పోలీసులను తెచ్చుకో... మోదీకి రాహుల్ సవాల్
West Indies Break Record Highest Run Chase in T20I History Against India 2
Video_icon

భారత్ పై విండీస్ వరల్డ్ రికార్డ్
Nana Patekar Rejected Mahesh Babu's Varanasi Movie 3
Video_icon

వారణాసి స్టోరీ ఇంప్రెస్ చేయలేదా..? నానా పటేకర్ అందుకే రిజెక్ట్ చేసారా..!
HDFC Bank Cuts Loan Interest Rates 4
Video_icon

లోన్ ఉన్నవాళ్లకు పండగే! HDFC భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు
Sajjala Ramakrishna Reddy And Ponnavolu Sudhakar Reddy Key Comments On AP Local Body Elections 5
Video_icon

స్థానిక యుద్ధానికి సిద్ధం కండి... కార్యకర్త జోలికి ఎవరైనా వస్తే...
Advertisement
 