'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి

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Oct 16 2026 6:13 PM | Updated on Oct 16 2026 6:34 PM
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' సినిమాలో విలన్ గ్యాంగ్లోని కటానా గర్ల్గా చేసిన హిందీ నటి అపేక్సా పోర్వల్.. షూటింగ్కి సంబంధించిన ఫొటోలని పంచుకుంది.
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