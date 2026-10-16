 'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి | Jailer 2 Apeksha Porwal Shares Shooting Photos | Sakshi
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'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి

Oct 16 2026 6:13 PM | Updated on Oct 16 2026 6:34 PM

Jailer 2 Apeksha Porwal Shares Shooting Photos1
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రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' సినిమాలో విలన్ గ్యాంగ్‌లోని కటానా గర్ల్‌గా చేసిన హిందీ నటి అపేక్సా పోర్వల్.. షూటింగ్‌కి సంబంధించిన ఫొటోలని పంచుకుంది.

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Jailer 2 Apeksha Porwal Shares Shooting Photos3
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'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి
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