 తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు) | Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu | Sakshi
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తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)

Oct 16 2026 7:54 PM | Updated on Oct 16 2026 7:54 PM

Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu1
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ప్రముఖ సింగర్ సునీత.. తమిళనాడులోని ప్రముఖ దేవాలయాల్ని దర్శించుకున్నారు. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu2
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu3
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu4
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu5
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu6
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu7
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu8
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu9
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu10
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu11
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Singer Sunitha Visits Famous Temples in Tamil Nadu14
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తమిళనాడులోని దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
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