 గవర్నమెంట్‌ ఆస్పత్రికి అసలే వద్దు.. తీసుకెళితే నీ అవయవాలు పనిచేయవ్‌! | Sakshi Cartoon 14-10-2026 | Sakshi
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గవర్నమెంట్‌ ఆస్పత్రికి అసలే వద్దు.. తీసుకెళితే నీ అవయవాలు పనిచేయవ్‌!

Oct 14 2026 2:05 PM | Updated on Oct 14 2026 2:48 PM

Sakshi Cartoon 14-10-2026

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