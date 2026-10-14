 ఒరిజనల్‌ ఫేస్‌తో పోతే వర్కవుట్‌ కాద్సార్‌! అందుకే ఫేస్‌ మార్చా!! పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేవు!! | Sakshi Cartoon 14-10-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒరిజనల్‌ ఫేస్‌తో పోతే వర్కవుట్‌ కాద్సార్‌! అందుకే ఫేస్‌ మార్చా!! పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేవు!!

Oct 14 2026 5:29 AM | Updated on Oct 14 2026 5:29 AM

Sakshi Cartoon 14-10-2026

ఒరిజనల్‌ ఫేస్‌తో పోతే వర్కవుట్‌ కాద్సార్‌! అందుకే ఫేస్‌ మార్చా!! పరిస్థితులు అస్సలు బాగోలేవు!!  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 