 తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు) | Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos | Sakshi
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తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Oct 13 2026 8:28 PM | Updated on Oct 13 2026 8:28 PM

Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos1
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తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండో రోజైన మంగళవారం రాత్రి శ్రీ మలయప్పస్వామివారు హంస వాహనంపై వీణ ధరించి, సరస్వతీ దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దివ్యదర్శనమిచ్చారు.

Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos2
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విద్య, జ్ఞానం, వివేకానికి ప్రతీకగా వీణాధారిగా అలంకృతులైన స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos3
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మాడ వీధుల్లో అంగరంగ వైభవంగా సాగిన వాహనసేవలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాల ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos4
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos5
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos6
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos10
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos11
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos12
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Dussehra 2026 : Hamsa Vahanam Seva in Tirumala HD Photos13
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# Tag
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