విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)

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విజయనగరం : పైడితల్లి సిరిమానోత్సవంలో భాగంగా సిరిమాను చెట్టు తరలింపు ప్రక్రియ సంబరంగా సాగింది.
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విజయనగరం మండలం జొన్నవలసలో సిరిమాను, ఇరుసుమాను చెట్లకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
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పసుపుకుంకుమలు సమర్పించారు. ముహూర్తం ప్రకారం సిరిమాను పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు, ఆలయ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సిరిమాను చెట్టు కొట్టేందుకు గొడ్డలితో గాట్లు పెట్టారు.
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వడ్రంగులు రెండు చింత చెట్లను నరికి ఎడ్లబళ్లకు కట్టి తరలింపునకు ఏర్పా ట్లు చేశారు.
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జొన్నవలసలో సాయంత్రం ఆరంభమైన సిరిమాను చెట్టు తరలింపు లో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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