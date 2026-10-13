 విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు) | Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos | Sakshi
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విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)

Oct 13 2026 5:22 PM | Updated on Oct 13 2026 5:48 PM

Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos1
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విజయనగరం : పైడితల్లి సిరిమానోత్సవంలో భాగంగా సిరిమాను చెట్టు తరలింపు ప్రక్రియ సంబరంగా సాగింది.

Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos2
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విజయనగరం మండలం జొన్నవలసలో సిరిమాను, ఇరుసుమాను చెట్లకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos3
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పసుపుకుంకుమలు సమర్పించారు. ముహూర్తం ప్రకారం సిరిమాను పూజారి బంటుపల్లి వెంకటరావు, ఆలయ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సిరిమాను చెట్టు కొట్టేందుకు గొడ్డలితో గాట్లు పెట్టారు.

Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos4
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వడ్రంగులు రెండు చింత చెట్లను నరికి ఎడ్లబళ్లకు కట్టి తరలింపునకు ఏర్పా ట్లు చేశారు.

Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos5
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జొన్నవలసలో సాయంత్రం ఆరంభమైన సిరిమాను చెట్టు తరలింపు లో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు.

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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos7
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos8
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos11
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos13
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos14
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos15
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos16
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos17
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos18
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Devotional : Paidi Thalli Sirimanotsavam In Vizianagaram HD Photos19
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# Tag
devotional Paidi Jairaj Sirimanotsavam Vizianagaram Andhra Pradesh photo gallery viral photos
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