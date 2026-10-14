 'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు) | Alias Rukmini Movie Heroine Aafiya Sayed Viral Photos | Sakshi
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'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)

Oct 14 2026 8:04 AM | Updated on Oct 14 2026 8:04 AM

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హీరో నాని నిర్మిస్తున్న లేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ 'అలియాస్ రుక్మిణీ'. (Alias Rukmini Movie)

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నితిన్ హీరో. డిసెంబరు 04న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

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ఇందులో హీరోయిన్‌గా ఆఫియా సయ్యద్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

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ఈమె బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత సాజిద్ నడియావాలా మేనకోడలు.

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హిందీలో ఈ నెలలోనే వచ్చిన 'ప్రేమకేతను' మూవీతో తెరంగేట్రం చేసింది. ఇప్పుడు తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

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(Images Source : Instagram/aafiyasayed_)

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