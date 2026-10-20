 సాక్షి కార్టూన్‌: 20-10-2026 | Sakshi Cartoon: 20-10-2026 | Sakshi
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సాక్షి కార్టూన్‌: 20-10-2026

Oct 20 2026 6:14 AM | Updated on Oct 20 2026 6:14 AM

Sakshi Cartoon: 20-10-2026

సాక్షి కార్టూన్‌: 20-10-2026

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