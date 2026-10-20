ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
సాక్షి కార్టూన్: 18-10-2026
భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో పరుగుల వరద పారింది.
గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం,
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నాయకులు...
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై హ�...
ఎక్కడ చూసినా నీళ్లు. ఆ నీళ్ల మధ్యలో మె...
డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో ఎన్ని ఆరోగ్య లాభా...
జీవితంలో ఏ క్షణం ఏ మలుపు తీసుకుంటుంద�...
కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల కీలక తీర్పునిచ్చ...
ఏ వేడుకలైన అంబానీ ఇంట అదిరిపోవాల్సిం...
వివిధ ఫ్యాషన్ షోలో ఎన్నో విలక్షణమైన...
న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక స�...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లోని హాపూర్లో హ...
తౌబాల్: మణిపూర్లోని తౌబాల్ జిల్లా ప�...
న్యూఢిల్లీ: భారత సంతతికి చెందిన దక్ష�...
ఏఐ టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని ఇప్పుడు చాల�...
ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ప�...
దేవి నవరాత్రులు అప్పుడే తొమ్మిదో రోజ...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 20 2026 6:14 AM | Updated on Oct 20 2026 6:14 AM
సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్
నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్ (ఫొటోలు)
జైలర్ 2 హిట్.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్!
జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)
రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...